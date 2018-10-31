"Локомотив-Кубань" потерпел первое поражение в Еврокубке

В среду вечером ПБК "Локомотив-Кубань" на своей площадке в пятом туре группового этапа баскетбольного Еврокубка неожиданно проиграл берлинской "Альбе" - 75:83 (17:25, 22:24, 19:18, 17:16). Это поражение стало для краснодарцев первым в турнире после четырех подряд побед.

Кубанские железнодорожники, словно копируя минувший сезон, где они оступились только в 21-м по счету поединке Еврокубка (увы, совпавшем в первым финалом), начали с самого старта коллекционировать виктории. И к сегодняшнему дню их уже набралось четыре. Но и немецкий клуб начал тоже совсем неплохо, проиграв лишь однажды - хорватской "Цедевите".

То есть на паркете "Баскет-холла" сошлись лидеры группы "В", которым и предстояло определить, кто возглавит баскетбольный пелетон в самой середине первого этапа розыгрыша. Причем шансы "Альбы" остановить краснодарский экспресс до матча выглядели совсем уж призрачными: в южную столицу гости прилетели без своего лучшего баскетболиста - травмирован разыгрывающий американец Пейтон Сива.

А когда в первой же атаке Фалль остался один под чужим щитом и легко забросил мяч, даже самый мрачный пессимист не мог бы предположить, что больше в этом матче "Локо" ни разу не поведет в счете. Чапман, Сикма и Тиеманн устроили такую карусель в нападении, в которой кубанцы запутались, будто детсадовский малыш в сборке "Лего" для подростков. В результате игроки гостей раз за разом разрезали кинжальными проходами оборону хозяев и добывали "легкие" очки.

Пока ошарашенные железнодорожники, у которых еще и совершенно не получались дальние броски, разгадывали этот ребус, "Альба" уже к середине первой четверти оторвалась на ощутимое расстояние - 6:17. Кулагин, Уайтхед и Хвостов - герои предыдущих встреч - попробовали взять игру на себя, но мазали из выгоднейших ситуаций, а еще вдобавок и совершили серию потерь. Лишь дальние попадания Райта позволяли краснодарцам не отпускать немцев на совсем уж недостижимое расстояние.

…Правда, когда наставник "Локо" Саша Обрадович появился на арене почти в середине большого перерыва (судя по всему, серб устроил в раздевалке оперативный капитальный нагоняй своим подопечным), а за ним последовали и сами игроки, зрители точно могли подумать: сейчас все в матче изменится. И действительно, хозяева буквально через пару минут уже сократили отставание с десяти до четырех очков - 47:51.

Увы, "Альба" тут же провела несколько фирменных мощных атак, а когда дальняя "треха" Сикмы снова попала в цель (61:71, 34-я минута) стало ясно, что железнодорожники растеряны и подвигов от них уже вряд ли дождаться. Итог - 75:83. А значит, германская "Альба" не только догоняет после первого круга в турнирной таблице "Локомотив-Кубань" (у обеих команд становится по четыре победы), но и выходит в лидеры нашей группы, так как одержала победу в личной встрече.

После матча Саша Обрадович оправданий безоговорочному поражению искать не стал, признавшись на пресс-конференции: "Мы, казалось, были просто не готовы к сегодняшней игре. Суетились на площадке, уступили в физике, уровне коммуникации. Решения, которые принимали, зачастую оказывались неверными. Это хорошее предупреждение…"

Кстати



Следующий матч в Еврокубке "Локомотив-Кубань" также проведет дома - в шестом туре краснодарцы в следующую среду, 7 ноября, примут польский клуб "Гдыня".