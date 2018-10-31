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31.10.2018 16:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани экс-полицейского осудят за продажу "красивых" номеров"

Текст: Евгения Семизарова (Краснодарский край)

Бывший инспектор ГИБДД предстанет перед судом по обвинению в получении взяток и служебных подлогах. Преступление раскрыли оперативники УФСБ по Краснодарскому краю.

По данным следствия, инспектор БДД МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю и двое его коллег продавали за взятки регистрационные номера с определенным набором цифр и букв. Также они привлекли к делу еще одного знакомого, который искал клиентов, желающих получить за определенную сумму красивые сочетания.

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Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю, в ноябре 2015 года в МРЭО по обслуживанию Абинского, Северского и Крымского районов обратилась женщина, чтобы поставить на учет машину. Присвоив ее автомобилю в установленном порядке регистрационные номера с определенной комбинацией цифр и букв, злоумышленники от ее имени составили заявление об оставлении номер на хранении в МРЭО. После, используя сфальсифицированный договор купли-продажи, они переоформили его на другую машину.

Весной 2016 года злоумышленники аналогичным способом продали за 30 тысяч рублей еще один "красивый" номер, а затем преступной группе за "товар" перевели на банковскую карту уже 90 тысяч. Деньги соучастники сняли и распределили между собой.

Преступников задержали, двух фигурантов дела уже осудили. Инспектора ГИБДД объявили в федеральный розыск, материалы уголовного дела в его отношении выделили в отдельное производство. Но в сентябре 2018 года мужчина явился к следователю с повинной. Его обвиняют в двух эпизодах получения взяток и служебных подлогах. Расследование завершено, материалы дела передали в суд.

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