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31.10.2018 08:44
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани после паводка помощь медиков понадобилась 515 жителям

Текст: Ольга Максимова (Краснодарский край)

Более 500 человек обратились за медицинской помощью после паводка в Краснодарском крае. Об этом в среду сообщили в оперативном штабе на месте ЧС.

На Кубани выплаты получили более 1,6 тысячи подтопленцев

По последним данным, число пострадавших составляет 515 человек. Как выяснилось, 488 жителей получили медицинскую помощь амбулаторно, в больницах остается 25 подтопленцев.

Напомним, из-за обильных осадков оказались подтоплены 30 населенных пунктов региона. Стихия ударила по Туапсинскому и Апшеронскому районам Кубани, а также части Сочи.

В результате ЧС погибли шесть человек. По данному факту уже возбуждено несколько уголовных дел.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Наводнение в Краснодарском крае
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