На Кубани после паводка помощь медиков понадобилась 515 жителям

Более 500 человек обратились за медицинской помощью после паводка в Краснодарском крае. Об этом в среду сообщили в оперативном штабе на месте ЧС.

По последним данным, число пострадавших составляет 515 человек. Как выяснилось, 488 жителей получили медицинскую помощь амбулаторно, в больницах остается 25 подтопленцев.

Напомним, из-за обильных осадков оказались подтоплены 30 населенных пунктов региона. Стихия ударила по Туапсинскому и Апшеронскому районам Кубани, а также части Сочи.

В результате ЧС погибли шесть человек. По данному факту уже возбуждено несколько уголовных дел.