Пятерых россиян заподозрили в контрабанде военных спецсредств

В отношении пятерых граждан Российской Федерации возбуждено уголовное дело. Как сообщили в Южной транспортной прокуратуре их подозревают в отправке заграницу военной продукции. Расследованием дела займутся органы внутренних дел Волгоградской области.

По версии ведомства, подозреваемые еще с ноября 2017 года перебрасывали за рубеж специальные техсредства, "предназначенные для оснащения вооруженных сил и относящихся к продукции военного назначения".

Через границу контрабанду отправляли в почтовых посылках. Подробности расследования в ведомстве пока не сообщают, заметив, что его ход и результаты взяты на контроль Южной транспортной прокуратуры.

В случае, если вина подозреваемых будет доказана, им может грозить до 12 лет лишения свободы.