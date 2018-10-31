Ростовского нумизмата осудят за почтовую контрабанду античных монет

В Ростове-на-Дону 39-летний местный житель предстанет перед судом за контрабанду античных монет. Если вина нумизмата будет доказана, то согласно статьи 226.1 УК России ему грозит от трех до семи лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.

Как сообщает управление Генпрокуратуры в ЮФО, в сентябре прошлого года коллекционер на электронном аукционе приобрел 12 подлинных монет Древнего Рима, стоимостью свыше 100 тысяч рублей.

"Осознавая, что при перемещении античные монеты подлежат декларированию, пренебрег данными нормами, представив отправителю свои персональные данные для пересылки международного почтового отправления", - говорится в официальном сообщении.

Кроме того, мужчина не задекларировал посылку с культурными ценностями на таможне и пытался подменить монеты.

После расследования уголовное дело направлено в Первомайский районный суд Ростова-на-Дону.