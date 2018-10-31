Студент Александр Арефьев из Красноярского района Астраханской области, улыбаясь, говорит, что его новенький ноутбук, планшет и смартфон буквально "под ногами валялись". Нужно было просто не полениться, нагнуться и поднять... А если серьезно, то собирал Александр, конечно же, не современные гаджеты, а мусор на улицах родного села Забузан.

- Несколько лет назад я увидел объявление, что у нас в селе проводится конкурс: собери больше всех мусора и получи приз. Решил поучаствовать. И в первый же год, заняв третье место, получил смартфон, - рассказывает Александр. - На следующий год захотел продолжить, ведь, с одной стороны, призы дают хорошие, а с другой - село действительно чище становится. В 2016 году я собрал почти две тонны мусора и занял второе место в районе, получил планшет, а в этом году наконец победил и заработал ноутбук.

Конкурс "Чистое село" в первый раз стартовал в муниципалитете еще в 2015 году. Тогда власти решили, что уборка мусора на сельских улицах вполне по силам местным школьникам и студентам, многие из которых не знают, чем занять себя на каникулах. Желающих и правда оказалось немало. С наступлением летних каникул дети брали большие мусорные пакеты и отправлялись "на охоту".

Всю собранную "добычу" ребята передают компании-оператору по обращению с твердыми бытовыми отходами. И получают за мусор деньги: пять рублей - за один килограмм пластиковой тары, 20 рублей - за килограмм полиэтиленовых пакетов, два рубля - за килограмм макулатуры. Кстати, машина за мусором приезжает, как правило, прямо в село, там же "улов" взвешивают и записывают результат каждого добровольца.

Как рассказали в администрации района, в этом году, например, благодаря конкурсу собрали и сдали на переработку 4291,1 килограмма пластика, 4362,4 килограмма макулатуры и 286,9 килограмма полиэтиленовых пакетов. За весь этот мусор добровольцам выплатили около 38 тысяч рублей.

Кстати, как заметили в администрации, скоро конкурс, видимо, свернуть придется: мусора на сельских улицах становится все меньше. Разве что только после туристов, которые приезжают на выходные отдохнуть на местных водоемах, а убрать за собой, к сожалению, забывают.

Кстати

В Красноярском районе около шести лет назад был создан мобильный экологический студенческий отряд "Живи, Земля!". Его участники, приезжая в родные села на летние каникулы, собирают мусор, брошенный на берегах рек, в парках и на детских площадках. А еще ребята помогают пожилым одиноким людям привести в порядок их дворы. В администрации говорят, что желающих попасть в экоотряд с каждым годом становится все больше.