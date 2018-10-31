В детсадах Астраханской области нашли гнилые овощи

В детских садах Астраханской области сотрудники регионального управления Роспотребнадзора в результате проверок обнаружили продукты, которые не соответствуют требованиям санитарного законодательства.

Снято с реализации 18 килограммов сухого молока за несоответствие требованиям по физико-химическим показателям, около 44 килограммов овощей за отсутствие маркировки и признаки гнили, а также 40 килограммов сливочного масла за нарушение режима хранения.

"С начала года составлено 149 протоколов об административном правонарушении, наложено штрафов на общую сумму - 347,7 тысячи рублей. По результатам проверок в суды направлено три материала статье 19.5 КоАП РФ "Невыполнение в срок законного предписания", - говорится в официальном сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.

Кстати

С начала года в Астраханской области выявлено девять преступлений в сфере госзакупок. Сумма причиненного ущерба составила почти 90 миллионов рублей. В основном это мошеннические действия при выполнении государственных и муниципальных контрактов, а также незаконное предпринимательство. К ответственности привлечены восемь человек.