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31.10.2018 10:53
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В детсадах Астраханской области нашли гнилые овощи

Текст: Николай Грищенко

В детских садах Астраханской области сотрудники регионального управления Роспотребнадзора в результате проверок обнаружили продукты, которые не соответствуют требованиям санитарного законодательства.

Фото: depositphotos.com
Астраханский бизнесмен заработал на разбавленном молоке миллион рублей

Снято с реализации 18 килограммов сухого молока за несоответствие требованиям по физико-химическим показателям, около 44 килограммов овощей за отсутствие маркировки и признаки гнили, а также 40 килограммов сливочного масла за нарушение режима хранения.

"С начала года составлено 149 протоколов об административном правонарушении, наложено штрафов на общую сумму - 347,7 тысячи рублей. По результатам проверок в суды направлено три материала статье 19.5 КоАП РФ "Невыполнение в срок законного предписания", - говорится в официальном сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.

Кстати

С начала года в Астраханской области выявлено девять преступлений в сфере госзакупок. Сумма причиненного ущерба составила почти 90 миллионов рублей. В основном это мошеннические действия при выполнении государственных и муниципальных контрактов, а также незаконное предпринимательство. К ответственности привлечены восемь человек.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область
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