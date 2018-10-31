Ишимский районный суд подтвердил законность штрафа, наложенного сравнительно недавно на племзаводуправлением Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. Предприятие наказано на 400 тысяч рублей за загрязнение отходами производства около 20 гектаров арендуемых угодий. Это, по свидетельствам специалистов надзорных структур, далеко не единственный факт пренебрежительного отношения к экологии отдельных предприятий, базирующихся в Ишиме и Ишимском районе. В 2018 году местные жители и общественники направили в различные инстанции десятки обращений с жалобами на регулярное загрязнение атмосферы, водоемов, земли.

Племзавод, входящий в агрохолдинг, провинился тем, что складировал навоз недопустимо простым способом: сваливал его на обширную площадку, не имеющую "твердого покрытия, гидроизоляции".

Ранее к другому подразделению холдинга предъявляли претензии прокуратура и региональное управление Росприроднадзора за сброс сточных вод в безымянное озеро и болото. В них выявлена сверхвысокая концентрация опасных веществ. Решением суда сброс прекращен.

На заводе установлено оборудовани мирового класса, признают эксперты. Но вот требования к экологии здесь явно заниженные

Ишимцев возмущал удушливый запах, периодически охватывающий жилые кварталы и проникающий через форточки в квартиры. По поводу источников амбре высказывались различные версии, пока специалисты Роспотребнадзора не исследовали состав воздуха и не определили долю (как выяснилось, значительно превышающую ПДК) содержащихся в нем вредных веществ. Источником вони признан новый завод, построенный на инвестиции агрохолдинга.

На предприятии установлено оборудование мирового класса, признают эксперты. Но вот требования к экологии здесь явно заниженные: "Завод осуществляет свою деятельность без разработанной программы производственного контроля, предусматривающей лабораторные исследования воздуха на границе санитарно-защитной зоны", - констатирует управление Роспотребнадзора по Тюменской области. Последовал еще один иск в суд с требованием устранить нарушения санитарного законодательства, и он удовлетворен.

Тем временем

Арбитражный суд ХМАО-Югры признал правомерность небывалого по объему штрафа, предъявленного управлением Росприроднадзора муниципалитету. Ведомство потребовало взыскать с администрации Нефтеюганска за ущерб окружающей среде сумму, превышающую четверть расходов города в 2018 году, - свыше 1,8 миллиарда рублей. Местную власть обвинили в токсическом загрязнении земли на участке свалки ТКО. Проверка была еще в 2016 году. Аргументы администрации в свою защиту во внимание не приняты. По мнению юристов, финансовая санкция формальна до абсурда, ведь, согласно Бюджетному кодексу, выплаты по такого рода искам подлежат зачислению в казну по месту причинения вреда - то есть в бюджет муниципального образования.