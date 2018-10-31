"Автомобилист" на своем льду победил "Йокерит"

Екатеринбургский "Автомобилист" продолжил очередную победную серию в регулярном чемпионате КХЛ. На своем льду уральцы победили финский "Йокерит" со счетом 3:1.

При этом победа для хозяев оказалась волевой - счет на восьмой минуте открыл Марко Анттила. Однако эта шайба, как выяснилось, была единственная у "джокеров" в этой встрече.

Еще до первого перерыва Илья Крикунов одну шайбу отквитал. А во второй 20-минутке Найджел Доус и Дэн Секстон установили счет, который стал окончательным - в третьем периоде зрители заброшенных шайб не увидели.

Таким образом, "Авто" выиграл пятый матч кряду. А вот пятиматчевая успешная серия "Йокерита" на этой неудаче прервалась.