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31.10.2018 19:50
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

"Автомобилист" на своем льду победил "Йокерит"

Текст: Данила Жиляев

Екатеринбургский "Автомобилист" продолжил очередную победную серию в регулярном чемпионате КХЛ. На своем льду уральцы победили финский "Йокерит" со счетом 3:1.

При этом победа для хозяев оказалась волевой - счет на восьмой минуте открыл Марко Анттила. Однако эта шайба, как выяснилось, была единственная у "джокеров" в этой встрече.

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Еще до первого перерыва Илья Крикунов одну шайбу отквитал. А во второй 20-минутке Найджел Доус и Дэн Секстон установили счет, который стал окончательным - в третьем периоде зрители заброшенных шайб не увидели.

Таким образом, "Авто" выиграл пятый матч кряду. А вот пятиматчевая успешная серия "Йокерита" на этой неудаче прервалась.

Спорт Хоккей Чемпионат КХЛ (Континентальная лига) Спортивные организации Хоккейные клубы "Автомобилист" Спортивные организации Хоккейные клубы "Йокерит" Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург Чемпионат КХЛ 2018/2019 РГ-Фото
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