В Тюменской области получила продолжение история с замороженным лесопромышленным проектом ориентировочной стоимостью десять миллиардов рублей. Инвестор, шведская компания в лице зарегистрированного весной 2016 года в Тобольском районе ООО, не только нашел новую площадку для строительства мощного фанерного комбината, но и заручился согласием на то местных жителей. Это подтвердил директор регионального департамента лесного комплекса Николай Пуртов.

Интерес инвестора к фанере вызван неизменно высоким спросом на нее на международном рынке. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Изначально, напомним, строительство предполагалось под Тобольском - близ деревни Нижние Аремзяны на берегу Иртыша. Власти района обрадовались перспективе прихода крупного налогоплательщика и работодателя, проект вышел на уровень согласований, старт работ запланировали было на весну 2018-го. Но большинство селян выступило категорически против близкого соседства с заводом, видя в нем потенциального загрязнителя воды и воздуха. Неоднократные попытки представителей компании, правительства области, бывшего губернатора убедить аремзяновцев в жестких экологических стандартах нового производства, в безопасных технологиях ХХI века успехом не увенчались.

Альтернативные площадки подыскали в Уватском районе. В профильном департаменте называют поселок Туртас и село Осинник. Туртас - большой северный поселок на берегу одноименной реки, притока Иртыша, по численности населения превосходит райцентр, с идеальной транспортной доступностью: по территории проходит железная дорога, неподалеку федеральное шоссе. Поблизости от него и Осинник - центр сельского поселения на берегу Иртыша, в паре десятков километров от Увата. Живут здесь около 350 человек.

Однажды обжегшись, инвестор постарался сразу найти у них понимание и поддержку. И это ему удалось, уверяет Николай Пуртов.

- Да, большинство участников общественных слушаний, как и депутатов сельской думы, выступило за строительство предприятия, - подтверждает глава поселения Светлана Стерхова. - Нам всем - выгода: неплохо оплачиваемые рабочие места, в том числе в смежных производствах, сервисных службах, гарантированные налоговые отчисления. Проект предусматривает следование международным экологическим стандартам, не доверять ему нет оснований. К слову, корпуса завода заложат в отдалении от села.

По данным администрации таежного Увата, лесные ресурсы позволяют заготавливать свыше миллиона кубометров древесины в год

- Наверное, место выбрано не в последнюю очередь из-за близости к водной артерии? - спрашиваю руководителя муниципалитета. И не без удивления слышу в ответ:

- Мы не используем воду Иртыша - есть артезианская. Так же поступят промышленники. Разведка подтвердила достаточно большие запасы подземных вод, их запустят в замкнутый оборотный цикл с тщательной очисткой.

Для производства фанеры нужен березовый кряж. До 250 тысяч кубометров в год, согласно изначальному варианту проекта. Название села не должно смущать - березняков в окрестностях и по всему району немало. По данным администрации таежного Увата, лесные ресурсы позволяют заготавливать свыше миллиона кубометров древесины в год. Интерес инвестора к фанере вызван неизменно высоким спросом на нее на международном рынке. Так, действующий Тюменский фанерный завод мощностью свыше 90 тысяч кубометров товарной продукции не менее трех четвертей ее экспортирует, в списке покупателей - 35 стран мира. Успешное предприятие приобрел российский холдинг, он планирует до конца следующего десятилетия нарастить объемы на 43 процента, значительно расширить ассортимент.

Второе в регионе фанерное производство рассчитано на выпуск 108 тысяч кубометров продукции. Впрочем, все они пока на бумаге, к строительству комбината в Уватском районе приступят, по всей видимости, в следующем году, а пока идет процесс согласования документов. Сам проект еще сырой - не привязан к местности. Не исключено, что он получит статус приоритетного, и тогда инвестор может рассчитывать на больший уровень господдержки.

Кстати, минувшим летом в уватском поселке Муген заработал на полную мощность деревообрабатывающий комплекс, оснащенный лучшим на сегодня оборудованием. Не без содействия бюджета: субсидирован первый взнос по договорам лизинга. Инвестор стремится доказать, что его продукция отвечает международным стандартам качества, и выйти на внешний рынок.

- Этот комплекс в списке 34 отраслевых инвестпроектов, реализуемых при сопровождении областного правительства. Все они направлены на модернизацию и расширение производства, на глубокую переработку древесины, - поясняет Николай Пуртов.

А как у соседей?

Правительство Югры решило приватизировать свой крупный деревообрабатывающий актив - Югорский лесопромышленный холдинг. Планируется его реализовать не менее чем за 3,8 миллиарда рублей. В подразделениях холдинга, занятых заготовкой, транспортировкой, распиловкой и глубокой переработкой древесины, занято свыше тысячи человек. Недавно принято решение о передаче акционерному обществу из бюджета округа 350 миллионов рублей в качестве субсидии. По словам замгубернатора Николая Милькиса, необходимый объем инвестиций во все предприятия лесной отрасли оценивается в северном регионе в 5,6 миллиарда рублей.