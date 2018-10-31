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31.10.2018 20:36
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Как чиновники трубы пилили

Экс-сотрудников мэрии Копейска обвинили в краже теплотрассы
Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)
Российская газета - Экономика УРФО №7708 (245)
В Копейске завершено расследование кражи почти трех километров трубопровода на двух участках городских теплотрасс, которые два года назад среди бела дня на глазах многочисленных свидетелей были демонтированы и вывезены в неизвестном направлении.

Пропавшие трубы, несмотря на усилия правоохранительных органов, найти не удалось. Однако ниточки в ходе расследования привели к теперь уже бывшему заместителю руководителя городской службы заказчика, которому, как выяснилось, помогал коллега-снабженец, впоследствии возглавивший МУП "Управление благоустройства". Как сообщили в прокуратуре региона, уголовные дела обоих чиновников переданы в суд.

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По версии следствия, идея поживиться за счет коммуникаций законсервированной котельной № 11 появилась у чиновников после ввода в эксплуатацию новых объектов теплоснабжения. Чиновник из управления благоустройства предложил коллеге из службы заказчика актировать списание 2040 метров труб теплотрассы стоимостью более 5,2 миллиона рублей, а заодно и самой котельной, в которой в то время размещалось оборудование одной из частных теплоснабжающих компаний на сумму 1,2 миллиона.

Организацию "работ" взял на себя представитель службы заказчика, задействовав рабочих и транспорт частных подрядчиков, которые, как впоследствии выяснили следователи, понятия не имели об истинных намерениях представителей мэрии. Чиновник прибыл на территорию птицефабрики и, козыряя документами, сообщил о предстоящем демонтаже имущества, принадлежащего городскому округу.

Трубы распилили и вывезли вместе с насосами и другим оборудованием котельной. Дальше следы похищенного терялись. На пунктах приема вторсырья полиция их не обнаружила. А потому не исключает версии, что теплотрассе дали вторую жизнь, пропустив через одну из так называемых фирм-реставраторов, где бэушные трубы готовят для последующей перепродажи под видом новых.

Фото: Depositphotos.com
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Аналогичную операцию чиновники провели с теплотрассой в новый копейский микрорайон "Тугайкуль", построеный по поручению президента РФ для переселенцев из зоны Коркинского разреза. Там оказались вырезаны еще более 700 метров сетей к жилым домам и детскому саду. Ущерб регионального министерства строительства и инфраструктуры составил около трех миллионов рублей. А общая сумма похищенного выросла почти до 10 миллионов.

- Реальная стоимость труб и оборудования может быть гораздо выше, - сообщил прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Виталий Тыртычко. - Исковые требования администрация Копейска, минстрой и частная компания смогут предъявить в судебном процессе.

Однако взять с чиновников оказалось нечего. В обеспечение будущих исков арест наложен только на побывавшую в ДТП иномарку одного из обвиняемых стоимостью 119 тысяч рублей.

Примечательно, что на преступления чиновники пошли после задержания экс-мэра Копейска Вячеслава Истомина. Вероятно, надеялись, что во время громкого коррупционного скандала на исчезновение труб никто не обратит внимания. Однако вслед за Истоминым под статью попал его заместитель Алексей Левит, заподозренный в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности. А за ним в поле зрения следователей оказались и чиновники рангом пониже.

Фигурантам дела о теплотрассах предъявлены обвинения по трем статьям УК РФ: о краже с незаконным проникновением, умышленном повреждении объектов жизнеобеспечения и групповом мошенничестве.

Кстати

Рядом с расхитителями труб на скамье подсудимых оказался и бывший начальник городского отдела ЖКХ, который вместе с одним из них организовал хищение более 300 тысяч рублей, выделенных из бюджета на санитарную обрезку деревьев. Победу в конкурсе одержала аффилированная фирма, а чиновник из службы заказчика подписал акты на фактически не проводившиеся работы. После чего деньги были сняты со счетов компании и похищены.

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