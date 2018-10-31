Фотоконкурс для спецвыпуска "Российской газеты" в УрФО стал традиционным

Фотоконкурс для обложки спецвыпуска "Российской газеты" в УрФО становится традиционным.

Успех прошлогоднего смотра работ для полноцветного проекта "Сделано в УрФО" был очевидным: более 70 снимков получила редакция со всех концов Урала и Западной Сибири.

Участники предложили иллюстрации к реализованным в регионах инвестиционным планам предприятий, показали мощь пусковых объектов, внедрение в производство научных достижений, реальные экологические и социальные решения. На обложке был опубликован снимок ямальского порта Сабетта профессионального фотографа Сергея Черкашина. Яркие, информационно и эмоционально насыщенные фотографии других участников редакция разместила на первых страницах приложения.

В этом году уральская редакция вновь объявляет фотоконкурс работ, претендующих на обложку глянцевого многотиражного приложения к "Российской газете".

- Мы стараемся делать современный - интересный, актуальный и красивый продукт, - определяет задачи фотоконкурса выпускающий редактор Елена Миляева. - Сотрудничество с талантливыми фотографами позволяет редакции показать разные взгляды на жизнь округа, расширить географию, а в итоге улучшить уральский спецвыпуск.

В конкурсе могут участвовать фотографы-профессионалы и любители. Главным призом будет публикация снимка победителя на обложке выпуска, с выплатой авторского гонорара.

Свои работы авторы могут присылать на адрес konkurs@rg-ural.ru до 15 ноября включительно. Победитель станет известен в день выхода спецвыпуска "Сделано в УрФО" 28 ноября.

Положение о конкурсе и прилагающиеся документы опубликованы ниже.

Положение о конкурсе фотографий "Сделано в УрФО"

1. Общая информация о конкурсе

Конкурс фоторабот "Сделано в УрФО" проводится филиалом ФГБУ "Редакция "Российской газеты" г. Екатеринбург.

Конкурс проводится редакцией в рамках подготовки ежегодного специального выпуска "Российской газеты" "Сделано в УрФО". Лучшая фоторабота будет размещена на обложке выпуска.

Цель специального выпуска "Российской газеты" "Сделано в УрФО" - рассказать о реализованных инвестиционных планах предприятий, пусковых объектах, внедренных в производство научных достижениях, экологических, социальных и других проектах Уральского федерального округа. Основная часть будет посвящена предприятиям и компаниям УрФО, которые сегодня создают экономическую устойчивость Урала и Западной Сибири.

Темы спецвыпуска:

• Обзор реализованных значимых инвестиционных проектов в регионах Уральского федерального округа.

• Технологии для производства: опыт внедрения передовых технических решений в различных отраслях экономики округа.

• Точки роста регионов УрФО: экспертные мнения.

• Экологическая и социальная ответственность бизнеса: проекты предприятий в регионах Урала и Западной Сибири.

Ознакомиться с предыдущими выпусками "Сделано в УрФО" можно на сайте "Российской газеты":

2. Требования к фотографиям

Содержательные:

• Снимок должен соответствовать теме номера: "Сделано в УрФО"

• Снимок должен быть сделан не ранее 01 декабря 2017 г.

• На снимке может быть изображен материальный объект, созданный или создаваемый на территории региона.

• Снимок может быть связан с любой отраслью промышленности, сферой деятельности, отражающей специфику Уральского округа.

• Объект съемки должен выглядеть эстетично, вызывать интерес.

• Приветствуется (но не обязательно) наличие на фото героев, отображение их положительных эмоций.

• Снимок должен вызывать у читателя позитивные эмоции.

Фотоколлажи на конкурс не принимаются.

Необходимо приложить краткое описание того, что запечатлено на снимке.

Технические:

• На конкурс принимаются только цветные фотографии без обработки в фоторедакторах.

• Конечный размер фотографии на обложке: 175,5мм на 178,5 мм.

• Конкурсные работы не должны быть меньше этого размера. Снимки должны легко поддаваться подгонке под размер без ущерба качеству.

• Формат фото: JPG или TIFF.

• Разрешение не менее 300 dpi.

• Если при указанных размерах разрешение меньше 300 dpi, запрещается повышать его техническими средствами, применять какие-либо фильтры увеличения резкости (шарпинг).

• При наличии эффекта "красных глаз" запрещается самостоятельно его устранять.

Юридические:

• Если на фото изображено физическое лицо и его изображение является основным объектом фотографии (в том числе при условии, что съемка осуществлена в месте, открытом для свободного посещения, или на публичном мероприятии), участник конкурса должен подтвердить факт получения разрешения указанного лица на обнародование и использования его изображения в целях настоящего конкурса, в том числе для опубликования в "Российской газете" и обнародования в сети "Интернет".

3. Требования к участникам

Участниками конкурса могут стать как профессиональные фотографы, так и фотографы-любители.

Один участник может прислать на конкурс не более трех фотографий.

Работы принимаются на электронную почту konkurs@rg-ural.ru.

Вместе с фотографиями участники присылают краткую информацию о себе: ФИО, псевдоним (в случае, если участник конкурса не желает обнародования своих работ под настоящим именем), контактный телефон и адрес электронной почты.

4. Гарантии и обязательства участника

Принимая участие в конкурсе и направляя свои работы организатору конкурса, участник подтверждает, что является автором направляемых работ, и принимает на себя ответственность по претензиям третьих лиц по вопросам авторских прав и охраны изображения граждан.

Участник фотоконкурса дает согласие на публикацию присланных на конкурс фотографий в социальных сетях с указанием авторства в рамках информационной кампании конкурса "Сделано в УрФО", а в случае выхода в финал - на публикацию присланных на конкурс фоторабот в информационных продуктах "Российской газеты" (в газете "Российская газета" и на "Интернет-портале "Российской газеты" (www.rg.ru).

Указанные гарантии и согласие на обработку персональных данных предоставляются участниками конкурса по форме, содержащейся в приложении к настоящему положению, для чего указанный документ нужно заполнить, распечатать и отсканировать либо сфотографировать без потери качества. В случае, если на момент участия в конкурсе участник не достиг совершеннолетия, гарантии и согласия должны быть также подписаны его законным представителем.

5. Жюри фотоконкурса

Председатель жюри: Першин Андрей Евгеньевич, заместитель генерального директора по региональному развитию ФГБУ "Редакция "Российской газеты", г. Москва

Члены жюри:

Салыгин Сергей Николаевич, директор филиала ФГБУ "Редакция "Российской газеты", г. Екатеринбург

Панасенко Сергей Викторович, главный редактор филиала ФГБУ "Редакция "Российской газеты", г. Екатеринбург

Андреева Татьяна Николаевна, фотокорреспондент филиала ФГБУ "Редакция "Российской газеты", г. Екатеринбург

Миляева Елена Владимировна, редактор спецпроектов филиала ФГБУ "Редакция "Российской газеты", г. Екатеринбург

6. Приз фотоконкурса:

Работа, признанная жюри лучшей, будет размещена на обложке спецвыпуска "Сделано в УрФО", который получат подписчики и покупатели "Российской газеты" в Уральском федеральном округе. Выпуск выйдет в свет 28 ноября 2018 г.

Участник конкурса, признанный победителем, получит редакционный гонорар в размере 3000 рублей (облагается НДФЛ, ставка которого определяется в соответствии с законодательством РФ).

7. Сроки подачи конкурсных заявок и определения победителей

Работы принимаются на конкурс до 15 ноября 2018 г.

Пятеро финалистов будут определены 20 ноября 2018 г.

Победитель будет объявлен в день выхода спецвыпуска "Сделано в УрФО" в ноябре 2018 года. Информация о результатах конкурса будет опубликована на сайте "Российской газеты" www.rg.ru, а также в официальных сообществах "Российской газеты" в социальных сетях.



Приложение к Положению о конкурсе фотографий "Сделано в УрФО"

Генеральному директору

ФГБУ "Редакция "Российской газеты"

П. А. Негоице

От _______________________________

Телефон ___________________

Эл.почта

Настоящим я, _____________(фамилия, имя, отчество), направляя свои фотоработы на проводимый ФГБУ "Редакция "Российской газеты" конкурс фотографий "Сделано в УрФО", заявляю и гарантирую, что:

я являюсь единственным автором и правообладателем направляемых фоторабот;

мной получены все необходимые разрешения от лиц, изображенных на фотографиях, на использование их изображения в целях указанного конкурса, в том числе право на опубликование их изображений в газете "Российская газета", на "Интернет-портале "Российской газеты" и в социальных сетях, ассоциированных с "Российской газетой".

При нарушении указанных гарантий обязуюсь урегулировать возникшие претензии своими силами и за свой счет.

Настоящим предоставляю ФГБУ "Редакция "Российской газеты" неисключительное право безвозмездного использования моих фоторабот при проведении конкурса, в том числе право на размещение в социальных сетях в рамках информационной кампании конкурса "Сделано в УрФО", а в случае выхода в финал - на публикацию присланных на конкурс фоторабот в информационных продуктах "Российской газеты" (в газете "Российская газета" и на "Интернет-портале "Российской газеты" (www.rg.ru).

При использовании моих фоторабот прошу указывать мое авторство следующим образом: _________________ (указать имя или псевдоним).

В случае признания меня победителем конкурса обязуюсь по требованию ФГБУ "Редакция "Российской газеты" предоставить необходимые и достаточные сведения для выплаты авторского вознаграждения, а именно: ФИО, паспортные данные, адрес регистрации, ИНН, СНИЛС, банковские реквизиты.

Настоящим даю согласие на обработку ФГБУ "Редакция "Российской газеты" моих персональных данных, а именно: ФИО, телефон, электронная почта, для целей проведения конкурса фотографий "Сделано в УрФО". Данное согласие на обработку персональных данных действует бессрочно и может в любой момент быть отозвано письменным заявлением, направленным в адрес ФГБУ "Редакция "Российской газеты".

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(ФИО полностью, подпись)



"___" ____________ 2018 года