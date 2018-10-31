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31.10.2018 09:20
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Глава Югры приняла участие в обсуждении федерального бюджета

Текст: Елена Панова
Наталья Комарова приняла участие в заседании правительственной комиссии по региональному развитию в России. Оно прошло под руководством заместителя председателя правительства РФ Виталия Мутко.
Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры
Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры

Участники обсудили проект федерального бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в части межбюджетных отношений,  а также ход реализации комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры и национальных проектов в субъектах страны.

Отметим, за несколько дней до заседания в Москве проект бюджета Югры на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов внесен на рассмотрение Думы автономного округа. Он ориентирован в том числе на достижение целей, обозначенных президентом России в национальных проектах. В 15 государственных программ автономного округа интегрировано 11 национальных проектов, объем финансового обеспечения которых на три года превышает 45 миллиардов рублей.

По словам директора регионального департамента финансов - заместителя губернатора Веры Дюдиной, в основу бюджета на трехлетний период положены условия базового варианта прогноза социально-экономического развития региона, предусматривающие сохранение консервативных оценок развития Югры и сохранения действия финансовых и экономических санкций в отношении российской экономики.

Фото: depositphotos.com
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По расчетам экономистов, доходы региональной казны в 2019 году составят 187,6 миллиарда рублей, в 2020 году --188,7 миллиарда, а в 2021 году- 189,1 миллиарда.

- Основными бюджетообразующими являются налог на прибыль организаций, на доходы физических лиц и на имущество организаций: их совокупная доля в общем объеме налоговых платежей составляет 94 процента, - отмечает Вера Дюдина.

Расходы югорского бюджета на 2019 год сложились в сумме 208 миллиардов рублей, в 2020 году они составят 213,5 миллиарда, а в 2021 - 215,2 миллиарда. На реализацию государственных программ будет направлено 99,3 процента.

С 2019 года государственные программы автономного округа утверждены в новой структуре. Они включают мероприятия, направленные на реализацию национальных проектов и обозначенных губернатором Югры приоритетов социально-экономического развития. В числе главных из них - повышение качества общего образования и модернизация профессионального образования, поддержка и развитие способностей и талантов у детей и молодежи. В предстоящей трехлетке планируется создание 31 объекта в сфере образования, в том числе - строительство 21 объекта для размещения общеобразовательных организаций.

Кроме того, в приоритете властей Югры - сохранение высокого уровня оказания медицинской помощи. Для решения этой задачи направлены значительные ресурсы - рост расходов на данное направление за три года запланирован на 8,2 процента. Это позволит дооснастить медицинские организации диагностическим оборудованием, в первую очередь для оказания помощи югорчанам, страдающим онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями; обеспечить развитие материально-технической базы детских поликлиник; завершить формирование сети медучреждений первичного звена. Так, на функционирование Сургутского окружного клинического центра охраны материнства и детства бюджетом предусмотрено около 1,5 миллиарда рублей.

Фото: depositphotos.com
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Еще один значимый приоритет - решение жилищных вопросов. На эти цели в предстоящей трехлетке предполагается направить более 11 миллиардов рублей, включая переселение югорчан из аварийного жилого фонда.

Как отмечает директор департамента финансов, в системе межбюджетных трансфертов с 2019 года меняется механизм межбюджетного регулирования путем увеличения муниципалитетам нецелевой финансовой помощи и норматива отчисления от налога на доходы физических лиц, зачисляемого в местную казну, на 1,5 процента, а также индексации объемов выравнивающих межбюджетных трансфертов и расширения перечня грантовой поддержки муниципалитетов. Такие решения направлены на повышение заинтересованности органов местного самоуправления в увеличении доходов муниципальных бюджетов, их ответственности и самостоятельности в распределении средств.

С учетом изменений в системе распределения межбюджетных трансфертов собственные средства местных бюджетов в 2019 году увеличатся по сравнению с 2018 годом на 2,9 миллиарда рублей.

- Бюджет отражает все чаяния и нужды югорчан, он сбалансирован, продолжает развиваться его социальная направленность, - так охарактеризовал главный финансовый документ Югры секретарь общественного совета при региональном департаменте финансов, член Общественной палаты Югры Сергей Дмитриев. - В числе его особенностей - изменение межбюджетных отношений. На местах люди должны нести персональную ответственность за исполнение бюджетных обязательств. Грантовая поддержка будет стимулировать муниципалитеты к исполнению бюджета и его наполнению, так как грант может быть выделен тому муниципальному образованию, где отмечен рост налогового потенциала.

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