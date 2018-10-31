Гособоронзаказ дал толчок развитию гражданского машиностроения на Урале

По итогам девяти месяцев 2018 года промышленность Среднего Урала показала существенный рост - индекс промпроизводства составил 108,6 процента. Что важно, наивысшие показатели - у производителей продукции с высокой добавленной стоимостью, а именно, в ряде подотраслей машиностроительного комплекса: производство машин и оборудования выросло к уровню января-сентября 2017 года на 60 процентов, автотранспортных средств - на 40, транспортных средств и оборудования - на 12,2 процента.

В Свердловской области машиностроение традиционно является одной из ключевых отраслей, занимая по объему производства второе место после металлургии. В машиностроительном комплексе трудится почти 110 тысяч человек, он обеспечивает пятую часть общей отгрузки товаров обрабатывающих производств региона. К этой отрасли относится свыше тысячи различных организаций, из них около двухсот крупных и средних.

Судя по цифрам статистики, они выкарабкались из кризисной ямы, хотя далеко не на всех уральских заводах ситуация радужная. Закрылся несколько лет назад Кушвинский электромеханический, балансирует на грани Баранчинский электромеханический завод, в непростом положении "Энергомаш"…

- До сих пор не вышло из затяжного кризиса, начавшегося в 1990-х, металлургическое машиностроение. Дело в том, что тогда металлургические комбинаты резко свернули свои инвестиционные программы. Их реализация вновь стала набирать обороты лишь в нулевых годах, тогда же в России полным ходом шла экспансия зарубежных машиностроительных компаний. В итоге все ключевые проекты в отечественной металлургии реализуются главным образом с активным участием итальянской Danieli и немецкой SMS Group, - констатирует промышленный эксперт Леонид Хазанов.

В этой ситуации уральским производителям пришлось переориентироваться на другие рынки, скажем, Уралмашзавод сегодня в большей степени нацелен на производство техники для горнодобычи - карьерных экскаваторов, шаровых мельниц, дробилок, а не для металлургии. Однако, как сообщил "РГ" первый заместитель генерального директора предприятия Евгений Прохоров, "спрос на продукцию завода со стороны горнодобывающих компаний позитивно отражается на производстве и финансово-экономических результатах предприятия": по итогам первого полугодия объем выпуска на треть превысил уровень аналогичного периода 2017-го.

Так же, как и в целом по России, в регионе растет железнодорожное машиностроение: здесь производят не только разнообразные грузовые вагоны (Уралвагонзавод), но и мощные электровозы, и современные электропоезда ("Уральские локомотивы"). При этом в пику общероссийской тенденции на Урале уверенно себя чувствует энергетическое машиностроение. Так, Уральский турбинный завод не только расширяет линейку традиционной продукции - теплофикационных турбин, но и выходит на новые рынки, например, поставляет оборудование для атомных ледоколов. К тому же, по словам генерального директора предприятия Игоря Сорочана, большие надежды возлагаются на федеральную программу модернизации генерирующих мощностей "ДПМ штрих", которая вот-вот должна быть принята. Активно развивается в последние годы ранее непрофильное для Урала станкоинструментальное производство.

Загрузка одного крупного предприятия обеспечила работой десятки малых и средних компаний, производящих комплектующие и оказывающих услуги

По мнению экспертов, оживление спроса на продукцию отечественного машиностроения отчасти обусловлено ответными санкциями России и курсом на импортозамещение, отчасти - ощутимыми вливаниями государства в оборонку.

- В Свердловской области основу машиностроения составляет именно оборонно-промышленный комплекс, - говорит первый заместитель председателя Союза машиностроителей России Павел Лыжин. - Гособоронзаказ дал толчок развитию всей отрасли: предприятия ОПК по кооперации привлекали для его выполнения другие машиностроительные заводы региона. Наличие крупных заказов создало мультипликативный эффект: загрузкой одного крупного предприятия мы обеспечили работой десятки малых и средних компаний, производящих комплектующие, наносящих покрытия, оказывающих различные услуги.

Таким образом решалась и социальная задача: "крупняк" поддержал заказами малый и средний бизнес, а он, в свою очередь, обеспечил занятость тысяч уральцев, в том числе жителей малых городов. Помимо ОПК подобную роль для региона сыграли и другие масштабные проекты: железнодорожный кластер, образованный вокруг завода "Уральские локомотивы", развитие авиастроительного направления на базе Уральского завода гражданской авиации, производство медицинской техники и т.д. В результате сегодня большинство предприятий машиностроения Среднего Урала, не только крупных, но и сравнительно небольших, стабильно работает и имеет хорошие перспективы.

- Понятие "неэффективный собственник" еще существует, но речь сейчас идет не о закрытии производств, как 20 лет назад, а о том, что инвестиционные ресурсы не вкладываются в том объеме, в каком это необходимо. И таких предприятий единицы, - констатирует Павел Лыжин.

Зато тех, кто преодолел трудности и развивается, гораздо больше. Кушвинский завод прокатных валков, когда-то переживший процедуру финансового оздоровления, сейчас находится в активной инвестиционной фазе: ему одобрена заявка ФРП на заем под пять процентов годовых. Артемовский машзавод "Вентпром" столкнулся с попытками недружественного поглощения, проблему удалось решить во многом благодаря активному вмешательству региональной власти, и сейчас предприятие успешно перевооружилось и уверенно чувствует себя на рынке. Красногвардейский и Сухоложский крановые заводы, по словам Лыжина, тоже стабильно работают в своем сегменте рынка. Список можно продолжать, и успехи средних предприятий из глубинки радуют даже больше, чем масштабные проекты "китов" промышленности.

Конечно, как отмечают в областном минпромнауки, в отрасли сохраняются достаточно высокие риски, например, зависимость от гособоронзаказа делает уральские заводы весьма уязвимыми. Задача повышения доли гражданской продукции в ОПК решается, но не так быстро и успешно, как хотелось бы: сказывается неопытность оборонщиков в работе на открытом рынке. Нестабильность внешнеэкономической конъюнктуры и санкции тоже не добавляют машиностроителям позитива. Тем не менее общий настрой все же оптимистичный.

- В машиностроительной отрасли есть болевые точки: высокий износ основных фондов, дефицит квалифицированных кадров, зависимость от импортных комплектующих и оборудования. Эти проблемы возникли в результате длительного отсутствия постоянной производственной загрузки предприятий, которая привела к снижению квалификации, утрате профессиональной преемственности, потере определенных компетенций, исчезновению целых переделов. Не развивался целый ряд направлений, без которых продажа современной техники просто невозможна, таких как гарантийное обслуживание, сервис и мониторинг технического состояния, - говорит Евгений Прохоров. - Но сегодня, в условиях постоянного спроса, а значит, загрузки производственных мощностей, машиностроители получили уникальный шанс сосредоточиться на решении этих проблем, чтобы приблизиться к уровню, диктуемому современным рынком. И мы этот шанс используем.

Комментарий

Сергей Пересторонин, министр промышленности и науки Свердловской области:

- В первом полугодии 2018-го в машиностроении зафиксирован значительный рост инвестиционной активности, особенно в производстве электрического оборудования (в 1,7 раза по сравнению с январем-июнем предыдущего года) и производстве машин и оборудования (в 1,8 раза). Этому, на наш взгляд, способствовало включение предприятий отрасли в федеральные и региональные программы господдержки. В 2017 году при поддержке правительства области машиностроители получили 2,3 миллиарда рублей, что составляет 65 процентов от общего объема федеральных средств, поступивших в промышленность региона.