В регионах Уральского округа завершилась уборочная, однако хлеборобы не спешат продавать зерно на внутреннем рынке: ждут повышения цен или отправляют продукцию на экспорт. Для мукомольных заводов Курганской области период выжидания стал головной болью: старые запасы кончились, а на зерно нового урожая цены "пляшут": с августа пшеница третьего класса в Зауралье подорожала с 8 до 12 тысяч рублей за тонну и продолжает расти в цене.

- Раньше во время уборки рынок традиционно принадлежал покупателю: был выбор, и мы могли свободно купить зерно. А в этом году рынок продавца - он диктует цены, и мы вынуждены уступать, чтобы обеспечить производство сырьем, - констатирует исполнительный директор Шадринского комбината хлебопродуктов Александр Козырев.

Дальше по цепочке: хлебопеки жалуются, что мука подорожала на 20 процентов, поэтому они вынуждены поднять цену на хлеб. В 2019 году она вырастет на 10 процентов, уже заявили на одном из крупных курганских хлебокомбинатов.

Аграрии не скрывают: да, зерно придерживают, потому что в прошлом году цена была вдвое ниже, чем сейчас. Хозяйства понесли убытки и, естественно, хотели бы их компенсировать. А закупочные цены элеваторов в лучшем случае покрывают себестоимость, но не позволяют дожить до следующего сезона.

- Это рынок, - говорит руководитель агропредприятия Александр Лепихин. - Здесь каждый выстраивает свою финансовую стратегию. Все зависит от того, насколько квалифицированно и профессионально подошли к закупкам. Все знали, что урожайность нынче на 20 процентов ниже прошлогодней, и мукомольным предприятиям следовало это учитывать. А они по привычке стартовали с таких же цен, как и в предыдущем году, когда хлеба было в избытке.

Между тем недостатка в зерне нет. В этом году в Курганской области намолотили свыше 1,7 миллиона тонн, а для собственных нужд региону требуется около 950 тысяч. То есть профицит с учетом переходящих запасов стабильно превышает 500 тысяч тонн. Поэтому сельхозпроизводители ищут покупателей за пределами области, в том числе за рубежом. В прошлом году было вывезено свыше 720 тысяч тонн. Нацелившись на экспорт, хлеборобы пристально следят за ситуацией на мировом рынке. По прогнозам одного из активных экспортеров Олега Колташова, в этом году на экспорт уйдет половина регионального профицита зерна. Сам предприниматель отправляет по 15-20 тысяч тонн ежемесячно. Но на работе мукомольных предприятий все это не отразится, потому что они обычно используют пшеницу третьего класса, которая за границу не идет.

Производителям зерна не нравится, что их пытаются сделать крайними в ситуации с ростом цен на хлеб. В себестоимости буханки, по данным аграриев, зерно занимает лишь 25 процентов. Основной рост дают электроэнергия, топливо, различные налоги и сборы.

- В прошлом году тонна зерна стоила пять тысяч рублей, но хлеб почему-то не подешевел, - возмущается руководитель хозяйства Владимир Алейников.

Кстати, на днях представители крупнейших отечественных нефтяных компаний обратились в российское правительство с просьбой разрешить им повысить цену бензина на 4-5 рублей за литр, потому что сейчас продают его внутри страны дешевле, чем могли бы поставлять за рубеж. Если это произойдет, точно взлетят и цены на хлеб - по всей цепочке от поля до прилавка.

Прямая речь

Сергей Лисовский, член Совета Федерации от Курганской области

Государство должно нивелировать ценовые перепады внутри страны. В свое время для этого была создана Объединенная зерновая компания, но сейчас она практически не участвует в стабилизации цен. По инициативе крупнейшей российской биржи разработан проект единого зернового рынка страны. Нужно, чтобы цена формировалась не по Чикагской бирже, как сейчас, а с учетом себестоимости и объемов зерна в России. А пока мы ориентируемся на внешний фактор, который не связан с реальным состоянием нашей экономики.