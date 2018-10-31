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В регионах Уральского округа завершилась уборочная, однако хлеборобы не спешат продавать зерно на внутреннем рынке: ждут повышения цен или отправляют продукцию на экспорт. Для мукомольных заводов Курганской области период выжидания стал головной болью: старые запасы кончились, а на зерно нового урожая цены "пляшут": с августа пшеница третьего класса в Зауралье подорожала с 8 до 12 тысяч рублей за тонну и продолжает расти в цене.

- Раньше во время уборки рынок традиционно принадлежал покупателю: был выбор, и мы могли свободно купить зерно. А в этом году рынок продавца - он диктует цены, и мы вынуждены уступать, чтобы обеспечить производство сырьем, - констатирует исполнительный директор Шадринского комбината хлебопродуктов Александр Козырев.

Дальше по цепочке: хлебопеки жалуются, что мука подорожала на 20 процентов, поэтому они вынуждены поднять цену на хлеб. В 2019 году она вырастет на 10 процентов, уже заявили на одном из крупных курганских хлебокомбинатов.

Фото: Илья Сергеев/РГ
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Аграрии не скрывают: да, зерно придерживают, потому что в прошлом году цена была вдвое ниже, чем сейчас. Хозяйства понесли убытки и, естественно, хотели бы их компенсировать. А закупочные цены элеваторов в лучшем случае покрывают себестоимость, но не позволяют дожить до следующего сезона.

- Это рынок, - говорит руководитель агропредприятия Александр Лепихин. - Здесь каждый выстраивает свою финансовую стратегию. Все зависит от того, насколько квалифицированно и профессионально подошли к закупкам. Все знали, что урожайность нынче на 20 процентов ниже прошлогодней, и мукомольным предприятиям следовало это учитывать. А они по привычке стартовали с таких же цен, как и в предыдущем году, когда хлеба было в избытке.

Между тем недостатка в зерне нет. В этом году в Курганской области намолотили свыше 1,7 миллиона тонн, а для собственных нужд региону требуется около 950 тысяч. То есть профицит с учетом переходящих запасов стабильно превышает 500 тысяч тонн. Поэтому сельхозпроизводители ищут покупателей за пределами области, в том числе за рубежом. В прошлом году было вывезено свыше 720 тысяч тонн. Нацелившись на экспорт, хлеборобы пристально следят за ситуацией на мировом рынке. По прогнозам одного из активных экспортеров Олега Колташова, в этом году на экспорт уйдет половина регионального профицита зерна. Сам предприниматель отправляет по 15-20 тысяч тонн ежемесячно. Но на работе мукомольных предприятий все это не отразится, потому что они обычно используют пшеницу третьего класса, которая за границу не идет.

Фото: Аркадий Рюмин/ ТАСС
Вырастут ли цены на хлеб

Производителям зерна не нравится, что их пытаются сделать крайними в ситуации с ростом цен на хлеб. В себестоимости буханки, по данным аграриев, зерно занимает лишь 25 процентов. Основной рост дают электроэнергия, топливо, различные налоги и сборы.

- В прошлом году тонна зерна стоила пять тысяч рублей, но хлеб почему-то не подешевел, - возмущается руководитель хозяйства Владимир Алейников.

Кстати, на днях представители крупнейших отечественных нефтяных компаний обратились в российское правительство с просьбой разрешить им повысить цену бензина на 4-5 рублей за литр, потому что сейчас продают его внутри страны дешевле, чем могли бы поставлять за рубеж. Если это произойдет, точно взлетят и цены на хлеб - по всей цепочке от поля до прилавка.

Прямая речь

Сергей Лисовский, член Совета Федерации от Курганской области

Государство должно нивелировать ценовые перепады внутри страны. В свое время для этого была создана Объединенная зерновая компания, но сейчас она практически не участвует в стабилизации цен. По инициативе крупнейшей российской биржи разработан проект единого зернового рынка страны. Нужно, чтобы цена формировалась не по Чикагской бирже, как сейчас, а с учетом себестоимости и объемов зерна в России. А пока мы ориентируемся на внешний фактор, который не связан с реальным состоянием нашей экономики.

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