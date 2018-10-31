Сразу двум уральским экс-мэрам по решению суда придется вернуть государству десятки миллионов рублей. Такова расплата чиновников за ущерб, нанесенный их действиями муниципалитету. Это, конечно, не конфискация по-советски, когда начальники, совершившие преступления из корыстных целей, и их семьи оставались ни с чем. Но удар по кошельку бывших градоначальников нанесен серьезный.

До сих пор миллионные штрафы назначали в основном пойманным за руку взяточникам. По закону они обязаны выплачивать штрафы как минимум в десятикратном размере от суммы мзды. Пришло время и нерадивым руководителям восполнять миллионные потери бюджета от их правления. По мнению борцов с коррупцией, такие приговоры - повод для размышления всем чиновникам, ставящим подписи под сомнительными, а то и заведомо липовыми документами.

Все, что нажил

Экс-мэр Камышлова обязан возместить казне 14,6 миллиона рублей: он принял в эксплуатацию некачественные дома для переселенцев из аварийного жилья. Взыскать ущерб с бывшего градоначальника потребовала прокуратура. Оказалось, глава Камышлова Михаил Чухарев; признал годными для проживания еще недостроенные дома и дал добро на выплату подрядчикам всей заложенной в контракте суммы. А суммы немалые.

- Деньги на строительство были привлечены из областного и городского бюджетов. Вложено почти 57 миллионов рублей. По истечении срока контракта в октябре 2014 года Михаил Чухарев подписал акт о приеме работ, однако выяснилось, что часть их не выполнена и дома не готовы к заселению. Властям Камышлова пришлось оперативно проводить еще один конкурс на достройку домов и искать новые средства, - пояснили в прокуратуре области.

Как мэр ухитрился проглядеть недоделки - до сих пор загадка. Ведь не заметить "дыры" в двух многоэтажках, возведенных по государственной программе, невозможно.

- В квартирах не было полов, межкомнатных дверей, в ванных комнатах - смесителей и умывальников. Отсутствовало электроснабжение и часть общедомового оборудования, - делился впечатлениями бывший тогда депутатом областной Думы Евгений Артюх.

Только после активного вмешательства ОНФ в 2016 году в отношении Чухарева возбудили уголовное дело. Он обвинялся по статье 158 УК РФ "Хищение в особо крупном размере". Следователи подсчитали, что глава города нанес бюджету ущерб в 18 миллионов рублей. Когда дело дошло до судебного разбирательства, прокурор требовал для бывшего градоначальника семь лет лишения свободы. Но в ходе процесса статью обвинения переквалифицировали на "Превышение должностных полномочий", сумма финансовых претензий упала до 14,6 миллиона рублей. Весной нынешнего года суд признал Чухарева виновным в коррупционном преступлении. Кресла мэра чиновник лишился, но остался на свободе, отделавшись лишь штрафом в 250 тысяч рублей и лишением права три года занимать должности в органах госвласти.

Такой приговор не только жители Камышлова, но и представители прокуратуры посчитали слишком мягким. Последовал новый иск, на этот раз о взыскании с Чухарева всей суммы нанесенного бюджету ущерба. На днях суд согласился с доводами надзорного органа, обязал Чухарева выплатить в казну миллионы и наложил арест на все его движимое и недвижимое имущество.

В том, что с бывшего градоначальника есть что взять, земляки не сомневаются. Камышлов - городок небольшой, все на виду. По последней поданной Чухаревым еще во время руководства декларации о доходах (за 2015 год) за мэром числился внедорожник премиум-класса, земельный участок площадью более полутора гектаров и несколько нежилых помещений. Коттедж в 400 квадратных метров, правда, уже переписали на супругу. Кроме того, прокуратура обнаружила у экс-мэра доли в коммерческих предприятиях.

Земля моя

Однако рекордную для Урала сумму, почти 62 миллиона рублей, суд обязал вернуть в казну бывшего главу другого муниципалитета - города Среднеуральска. Борис Тарасов признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Споткнулся чиновник на родной земле, которой распоряжался, как своей.

- Будучи главой Среднеуральска, Тарасов способствовал незаконной передаче в собственность по заниженной стоимости муниципального земельного участка площадью более 16 гектаров владельцам дачного поселка "Коптяки 12", - заявили в областной прокуратуре.

Земельные отношения, сфера строительства и ЖКХ - самые лакомые кусочки для нечестных муниципальных руководителей

Сомнительные сделки с муниципальной землей первыми обнаружили активисты Антикоррупционного комитета региона. По возбужденному уголовному делу Тарасов проходил сначала как свидетель. Но в ходе расследования быстро стал главным обвиняемым. Чиновник попытался избежать наказания, перечислив миллионную взятку неким представителям следствия. Каково же было его изумление, когда выяснилось, что его подставили: деньги за "отмазку" выманивал у мэра бывший уголовник. Мошенника поймали и отправили за решетку. А Тарасов мало того, что миллион потерял, так еще и стал фигурантом дополнительного уголовного дела о взятке.

В итоге градоначальника отправили в колонию на 7,5 года. В качестве обеспечительной меры суд арестовал имущество и денежные средства Тарасова на общую сумму около 30 миллионов рублей. Сейчас бывшему чиновнику придется отрабатывать в колонии и искать у родственников еще почти столько же, чтобы стать чистым перед законом.

А вот экс-мэр Первоуральска Валерий Хорев экстренно уволился по собственному желанию, как только весной 2018-го в горадминистрации прошли обыски. Обвинения в нарушении законодательства при выделении земельных участков предъявили главному архитектору города. Но глава муниципалитета предпочел наблюдать за расследованием коррупционного дела со стороны. За ним последовало еще не менее десяти ведущих сотрудников мэрии.

Одни горожане оценили увольнение как повышенную ответственность за работу своих подчиненных, другие предположили: уходят, значит, имеют отношение к незаконным делам.

- Потому что страшно: как бы не потянули за собой остальных. Все стараются соскочить, - высказался о скандальной ситуации экс-депутат думы Первоуральска Виталий Листраткин.

Справедливости ради заметим: пока в уголовном деле о незаконных землеотводах новых фигурантов, кроме главного архитектора, не появилось.

Глубоко копают

По мнению правоохранителей, земельные отношения, сфера строительства и ЖКХ - самые лакомые кусочки для нечестных муниципальных руководителей. Именно здесь совершается наибольшее число коррупционных преступлений. Причем, как показывает практика, порой недобросовестные чиновники действуют так нагло, потому что уверены: их никто не осмелится проверять.

В Белоярском районе сейчас расследуют уголовное дело в отношении руководителя МУПа, который умудрился оплатить подрядчикам ремонт двух теплотрасс и одного водопровода, прекрасно зная, что на объектах, как говорится, и конь не валялся.

- Даже следов выполнения земляных работ нет, - отметили ревизоры.

Речь в который раз идет о миллионном ущербе казне и холодных батареях у местных жителей. И если за первое сейчас реально наказать, то потребовать компенсации морального ущерба у коррупционера пока ни один житель России не пытался.

Мнение

Елена Гаврина, кандидат психологических наук:

- Чаще всего к уголовной ответственности за коррупцию привлекаются люди, проработавшие на госслужбе от года до пяти лет. Следовательно, этот срок является наиболее благоприятным для формирования коррумпированного поведения и требует усиленного контроля за госслужащими. Формы контроля могут быть самыми разными: и регулярное психологическое обследование, и внеплановый аудит деятельности, и показное увольнение лиц, совершивших противоправные деяния.

Между тем

В первой половине 2018 года во всех регионах страны прокуратура подала иски или добилась во внесудебном порядке взыскания ущерба от коррупции на 3,8 миллиарда рублей. В казну уже возвращено около 400 миллионов (это на 100 миллионов больше, чем за тот же период прошлого года). Кроме того, за полгода у чиновников изъято имущества (квартир, машин, земельных участков), не подтвержденного легальными доходами, общей стоимостью почти 150 миллионов рублей.