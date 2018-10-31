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31.10.2018 19:27
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Курган оставили без воды

Текст: Валентина Пичурина (Курган)
Российская газета - Неделя - Урал №7709 (246)
В Кургане накануне праздничных выходных на три дня остановят работу водоразборных очистных сооружений "Арбинка". Весь областной центр, а также поселок Юргамыш и село Кетово - около 350 тысяч человек останутся без водопроводной воды. Для курганцев это беспрецедентное событие.
Фото: Николай Гагарин/РГ
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Коммунальщики поясняют: мера вынужденная, но другого выхода нет. 76 процентов системы водоснабжения Кургана имеет 100-процентный износ. Запорную арматуру на "Арбинке" не меняли с начала строительства сетей. Сейчас специально для нее изготовили новую, нужно менять. Кроме того, предстоит проложить водопровод длиной 1300 метров с переврезкой системы водоснабжения бульвара Солнечного. Это очень серьезная, масштабная работа, на объекте придется круглосуточно трудиться более ста сотрудникам "Водного союза", занимающегося водоснабжением города.

Время и продолжительность остановки очистных сооружений выбраны не случайно и согласованы с властями. Во-первых, в школах - каникулы, во-вторых, после подачи воды коммунальщики за последний праздничный день смогут сделать ее анализ и получить результаты. Если все будет в норме, 6 ноября дети пойдут в детский сад, школу, а родители - на работу.

На заметку

Отключение продлится с 1 ноября 21.00 до 4 ноября 9.00. Жителей просят сделать запас. В больницы, учреждения с постоянным пребыванием людей организуют подвоз воды. Его график можно узнать по телефонам: (3522) 46-11-73, 46-60-30.

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