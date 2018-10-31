На Ямале участковый осужден за смерть задержанного от переохлаждения

На Ямале суд вынес приговор участковому. Он превысил свои полномочия и закрыл жителя села Толька Красноселькупского района в промерзшую камеру, где тот скончался от переохлаждения.

О пропаже мужчины рассказала его сожительница. Как сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО, 30 декабря 2017 года мужчина вышел из дома в состоянии алкогольного опьянения и не вернулся. Женщина обратилась в полицию, но уголовное дело возбуждено не было, несмотря на то, что исчезновение явно носило криминальный характер. Ее заявлению дали ход только по требованию прокурора.

В ходе расследования было установлено, что в день исчезновения пропавшего задержал участковый уполномоченный. Он поместил мужчину в камеру административно задержанных опорного пункта полиции, где тот скончался от переохлаждения. По данным прокуратуры, помещение не было подготовлено для содержания в нем людей. Обнаружив утром тело задержанного, участковый вывез его за пределы населенного пункта.

Полицейскому было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, повлекших тяжкие последствия. Кроме того, в ходе проверки, инициированной прокуратурой округа, выяснилось, что это не первое его нарушение. Подобный эпизод, связанный с незаконным помещением гражданину в камеру административно задержанных, произошел летом 2015 года.

По материалам проверки было возбуждено дело по части 1 статьи 286 УК РФ. Оба уголовных дела были соединены в одно производство.

Преступление вызвало широкий общественный резонанс. Расследование и судебное рассмотрение передали на контроль исполняющего обязанности прокурора Красноселькупского района.

Суд признал участкового виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на пять лет в исправительной колонии общего режима и штрафа в размере 20000 рублей. Так же суд на три года запретил ему занимать должности в правоохранительных органах. Обвиняемый свою вину не признал.