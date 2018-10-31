Жители уральского региона могут лишиться одной из весьма востребованных медицинских услуг - пластической хирургии. Из-за новых требований минздрава у множества частных клиник уже отозваны лицензии по этому профилю, часть приостановила работу. Что происходит на рынке, выясняли корреспонденты "РГ".

Летальный повод

- Новый порядок оказания медицинской помощи ввели, потому что нет четких критериев организации работы пластических хирургов, наша специальность вообще была официально закреплена только в 2009 году, - поясняет главный врач уральского Центра косметологии и пластической хирургии имени С.В. Нудельмана Евгений Коморник. - Приказ вышел после случаев гибели пациентов в ходе пластических операций.

Напомним, внеплановые проверки начались после смерти шести женщин, которым сделали пластические операции в московских клиниках. На конец сентября нарушения выявлены в работе 67 процентов учреждений, оказывающих такие услуги. По результатам контрольных мероприятий многие частные клиники уже прекратили работу по профилю пластической хирургии и полностью перешли в сферу косметологических услуг. Так, в Свердловской области осталось менее десятка медучреждений, которым разрешено проводить пластические операции, тогда как раньше их было 29. И это еще не конец: проверки Росздравнадзора продлятся до конца года.

Согласно новым требованиям, все центры пластической хирургии должны иметь круглосуточное отделение анестезиологии и реанимации, кабинет рентгена, придется также закупить аппараты для переливания крови, для маммографии и магнитно-резонансной томографии, которыми сегодня располагает не каждая крупная больница.

- Отношение к приказу минздрава неоднозначное. С одной стороны, потребность в более жестком регулировании деятельности назрела: существует немало клиник, работающих с грубыми нарушениями правил, дискредитирующих нашу специальность. С другой - не все пункты этого приказа категорически необходимы. По моему мнению, реальной потребности в аппаратах КТ и МРТ в каждой клинике пластической хирургии нет, - считает Алексей Ткаченко, главный внештатный специалист - пластический хирург Свердловской области, завотделением реконструктивно-пластической хирургии в государственном медцентре "Бонум".

Дело рук самих пациентов

- Часть клиник, не прошедших проверку Росздравнадзора, вполне могут устранить недостатки и вернуться к своей деятельности. Ведь большинство требований приказа реализуемо: наличие стационара, возможность круглосуточного наблюдения за пациентом, оказание реанимационной помощи в случае осложнений, обеспечение возможности экстренного переливания крови, - продолжает Ткаченко.

35-40 процентов пациентов считают предоперационное обследование излишним. Они выбирают клинику, в которой не нужно сдавать анализы, полагаясь на "золотые руки" хирурга

В то же время делать местную анестезию и проводить операции в амбулаторных условиях запретили лишь пластическим хирургам: окулист, лор, специалист по общей хирургии по-прежнему могут оперировать без стационарного рентгена. Андрей М., пластический хирург из небольшого города Среднего Урала, считает такой подход "дискриминацией профессии". По его словам, усиливать контроль нужно не за пластическими хирургами, а за подготовкой анестезиологов-реаниматологов, так как практически все случаи гибели пациентов связаны с некачественной анестезией и отсутствием лицензии именно на эту услугу.

По мнению члена Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Ольги Ничковой, одна из причин летальных исходов - отсутствие в медучреждении полноценного квалифицированного коллектива. Иногда для проведения конкретной операции хирурги арендуют помещение и нанимают врачей и медсестер на стороне, а ведь те несут не меньшую ответственность за жизнь пациента.

- Мы говорим о безопасности людей, об инвестициях в ее обеспечение, а они громадны. Но есть и другая проблема. Наши клиент-менеджеры ежедневно наблюдают отношение пациентов к собственной жизни: 35-40 процентов из них считают предоперационное обследование излишним. Они выбирают клинику, в которой не нужно сдавать анализы. Примерно 15-20 процентов не задумываются о месте получения услуги, полагаясь на "золотые руки" хирурга, - рассуждает замдиректора центра имени Нудельмана Марина Шапоренко.

По ее мнению, неизвестно, сколько народу оперируется без присутствия врача-анестезиолога, порой нелегально, например, в помещениях салонов красоты, которые относятся к сфере бытовых услуг. Хотя, по мнению врача, информированность пациентов все же растет, и это вселяет в хирургов надежду, что люди все же предпочтут клиники, не экономящие на их безопасности.

Цена выживания

Покупка необходимого оборудования обойдется клиникам недешево, а значит, клиенты тоже пострадают, так как возрастут цены на услуги. Многие пациенты не смогут позволить себе реконструктивно-пластические операции, связанные с восстановлением функций различных органов: в отличие от эстетической хирургии, меняющей внешность, они требуются человеку по медицинским показаниям.

- Закроются клиники, в которых физически нет площадей для размещения необходимых технических устройств. Остальные купят все недостающее, поднимут цены и "отобьют" траты. При среднем обороте на одного врача 4-6 миллионов рублей в месяц расходы на оснащение не станут катастрофой, - уверен Андрей М.

Пластическая хирургия, по его словам, это многомиллиардный бизнес, где происходит передел: крупные игроки пытаются избавиться от конкурентов, снизив количество доступных клиник. К слову, нововведения ставят под удар не только мастеров пластики, но и медсестер, администраторов и других сотрудников клиник, которые потеряют работу.

- Нам повезло, что мы начали расширяться и достраивать новые помещения, когда вышел этот приказ: теперь можем сделать все в соответствии с ним, - рассказывает директор одного из екатеринбургских медцентров. - Мы были второй клиникой в городе, в которую пришли проверяющие из Росздравнадзора. Кстати, они сами признались: приказ минздрава оказался и для них неожиданностью.

Специалисты надеются, что правила все же будут скорректированы и министерство разрешит небольшим центрам заключать договоры с крупными медучреждениями, где их клиенты смогут пройти рентген и другие обследования на дорогостоящих аппаратах. Либо появится возможность взять оборудование напрокат.

- Маленьким клиникам не хватит средств на переоснащение, они будут вынуждены закрыться или уйти в тень. К нам не раз приходили клиенты с осложнениями - лечить последствия походов к косметологам-нелегалам. А представьте, что будет, если хирурги-пластики начнут работать на дому?! - добавляет глава медучреждения.

Между тем

Особенности исполнения приказа Минздрава РФ от 31.05.2018 № 298н "Об утверждении порядка оказания медицинской помощи по профилю "пластическая хирургия" врачи обсудят на публичных слушаниях, которые пройдут в областной клинической больнице № 1 в Екатеринбурге 15 ноября с 11 часов. Там будут представлены итоги проверок Росздравнадзора по Свердловской области, в ходе которых уже выяснилось, что многие специалисты пластической хирургии не имеют необходимой квалификации. В связи с этим готовятся изменения в системе профильного образования и ужесточение контроля. Как сообщили в главном управлении Росздравнадзора, почти 15 процентов клиник пластической хирургии в стране сдали лицензии еще до проверки.