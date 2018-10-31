В Свердловской области насчитывается 260 охотничьих хозяйств. Это малый и средний бизнес - специфический и чаще всего малоприбыльный. Над тем, как увеличить его эффективность и доходность, задумались эксперты регионального и федерального уровня, а также охотники-любители.

Культура и зарплата

Культовый фильм 1990-х "Особенности национальной охоты" члены сообщества вспоминают часто: чтобы показать, как не надо делать. Участники Первого трофейного форума, прошедшего в Екатеринбурге, напоминают: когда-то охота была настоящим искусством, а в ХХ веке превратилась в пьянку и стрельбу по домашним животным - как в той самой киноленте. Сейчас речь идет о возрождении культуры отношений с животным миром, в том числе и с дичью. Большую роль в этом отводят охотхозяйствам.

Подсчитано, что доходы от легальной охоты и сопутствующих услуг в России составляют 16 миллиардов рублей в год, тогда как теневой сектор зарабатывает около 18 миллиардов. Охотхозяйства - первая и главная застава на пути браконьеров, но полномочий, сил и финансов для эффективной борьбы с нарушителями у них недостаточно. Обсуждению этих проблем и вариантов их решения было посвящено выездное заседание экспертного совета Госдумы, прошедшее в рамках форума. Главную задачу законодатели и эксперты видят в создании для браконьеров невыносимых условий: нужно перехватить инициативу.

- Чтобы переломить ситуацию, мы должны не только задействовать ресурсы государства и дать больше полномочий госинспекторам, но и привлечь общественность, создать добровольные дружины. Спасибо энтузиастам-охотникам, которые направляют средства на содержание егерей, следят за поголовьем животных, помогают профессионально проводить их селекцию, но со всеми проблемами в этой сфере они не справятся, - считает депутат Госдумы Александр Петров.

Больная тема - зарплата госинспекторов, она составляет всего 12-18 тысяч рублей, а ведь эта работа граничит с подвижничеством и сопряжена с большим риском для жизни. На Среднем Урале решено увеличить фонд оплаты труда егерей не только за счет федерального, но и за счет регионального бюджета. Но это не единственная статья расходов: чтобы бороться с браконьерами на равных, нужны фотоловушки, дроны (говорят, они уже появились в некоторых охотхозяйствах).

Дичь под защитой

Сами инспекторы и егеря важной проблемой считают повсеместную вырубку лесов. По словам руководителя Ревдинского охотхозяйства, сейчас даже глухариные тока вывели из состава природоохранных зон. Специалисты также просят у власти защиты… от прессинга со стороны общественности. Например, под Ревдой недавно должны были пройти международные состязания по охоте на бобров, но акция зоозащитников практически сорвала это мероприятие. Несколько месяцев организаторы оправдывались перед прокуратурой и полицией, хотя действовали строго в рамках закона. К слову, за последние десятилетия бобры в регионе расплодились настолько, что начали мешать хозяйственной деятельности людей, скажем, провоцируя подтопление дорог и других объектов. Численность волков тоже приходится регулировать путем отстрела, так что охотники в таких случаях выполняют важную функцию.

Главную задачу законодатели и эксперты видят в том, чтобы создать браконьерам невыносимые условия и перехватить инициативу

Беда в том, считают участники дискуссии, что деятельность государства, охотников и охотпользователей не имеет общей цели.

- Задача уполномоченных органов - не добыча и не оказание услуг в сфере охоты, а контроль за соблюдением норм закона. Но даже если мы вообще запретим охоту, зверей не станет больше, - уверен Андрей Сицко, зампрезидента общероссийской ассоциации общественных объединений охотников и рыболовов Росохотрыболовсоюз.

В музей с ружьем

- Охотхозяйства - это малый бизнес в сельской местности, а значит, рабочие места, налоги, развитие туризма. Можно увеличить сезон охоты, если хозяйствам разрешат предоставлять площади под охотничий туризм, - считает один из организаторов форума Сергей Мазуркевич.

Этим предложением заинтересовалось сразу несколько уральских туроператоров. Некоторые уже имели опыт в этой узкой сфере. Но, по словам гендиректора туристического холдинга Оксаны Трофимовой-Ниденталь, комплексного туристско-охотничьего продукта на Среднем Урале пока не создано.

Причин тому несколько. Во-первых, в регионе нет уникального торгового предложения, как, например, косуля в Шадринске. Во-вторых, в Свердловской области низкая плотность зверей на километр (в том же Зауралье косуль подкармливают на специально засеянных полях, в результате их поголовье уже выросло в два раза). Кроме того, нет технической возможности спланировать продажи. Отсутствует и рынок сбыта: местные турфирмы напрямую работают с охотниками и им не нужен оператор. Наконец, как иронично сообщила глава турхолдинга, существует и еще одна помеха под названием "егерь запил". "Но все это не повод не продолжать работу. Как известно, на ловца и зверь бежит!" - оптимистично добавила Трофимова-Ниденталь.

По данным экспертов, успешные трофейные охоты на Среднем Урале не редкость. Их организуют в угодьях Слободотуринского, Нижнесергинского, Ачитского, Пышминского, Камышловского районов. В том числе с участием иностранных охотников. Пока их немного (в 2017 году регион посетили 28 иностранных зверобоев), но есть смысл работать над увеличением числа гостей, ведь каждый из них оставляет в регионе 2-2,5 тысячи евро.

- Перспективы у наших охотхозяйств есть, - считает первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов. - Сейчас в год выдается порядка тысячи лицензий на отстрел косуль. У иностранцев есть интерес добыть такой трофей. Их привлечение позволит развивать охотничьи хозяйства, сохранять поголовье. Я и сам охотник. Каждый выезд - это история, которая запоминается на всю жизнь.

Любопытно

На ежегодной выставке охотничьих трофеев в Зальцбурге в 2017 году победил олень, добытый в Нижнесергинском районе Свердловской области.

Между тем

Заезжим охотникам уральцы намерены предложить специальный недельный маршрут, охватывающий привлекательные зоны охоты и туристические достопримечательности региона. Он начнется в Сысерти в питомнике "Халзан", продолжится в Слободотуринском районе, где охотхозяйство "Ница" организует охоту на кабана и косулю, при этом любознательные гости могут посетить музей декабристов в Туринске. Далее по курсу - Невьянск с его наклонной башней, гора Белая, Серебрянка. Тысячу километров за неделю преодолеть под силу не каждому, но желающие уже есть.