Победа в овертайме вывела "Урал" в четвертьфинал Кубка России

Екатеринбургский "Урал" стал очередным четвертьфиналистом Кубка России по футболу. На своем поле "шмели" в дополнительное время победили "Нижний Новгород" со счетом 2:0.

Хозяева были активны на протяжении всего основного времени, однако забить не смогли. Во втором тайме реальный шанс поразить ворота волжан Сергей Брызгалов - после его удара мяч угодил в перекладину, после чего приземлился за линией ворот и затем отскочил в поле. Арбитр Евгений Турбин, однако счел, что гола не было.

И все же уральцы добились своего, пусть и в дополнительное время. На 104-й минуте Николай Димитров нанес удар, не оставлявший вопросов в том, был ли гол. Возможно, гости еще бы могли изменить ситуацию, но затем в течение трех минут две желтые карточки получил Руслан Абазов, и исход встречи был предрешен. А окончательный счет установил уже в добавленное ко второму овертайму время Алексей Евсеев.

"Урал" стал третьим из определившихся на данный момент четвертьфиналистов Кубка России. Ранее до этой стадии добрался казанский "Рубин", кроме того, сегодня "Оренбург" выбил из борьбы "Тюмень", победив 1:0. Следующим соперником "Урала" станет победитель матча "Спартак" - "Анжи", эта игра состоится завтра и начнется в 20:00 по московскому времени.