В нашей стране, как показывает практика, моду и одежду, а также легкую промышленность и fashion-индустрию воспринимают идентично. Между тем это разные понятия: одежда - продукт материальный, а мода - символический. Одежда утилитарна, мода статусна.

Чтобы создать одежду, необходима группа специалистов: дизайнер, конструктор, технолог, завпроизводством, швеи... Чтобы эта одежда стала модной, необходима система из участников и организаций разного профиля. Не только швейные фабрики и текстильные комбинаты, но и СМИ, пиар-агентства, распространяющие информацию о продукте, сеть торговли, а также тот, для кого, собственно, все делается - покупатель.

В СССР не было индустрии моды, была лишь легкая промышленность и дефицит, и сегодня отечественный производитель работает в неравных условиях с зарубежными конкурентами, которых поддерживают правительства их стран. По оценке экспертов, емкость российского рынка одежды - 2,3 триллиона рублей. Антикризисный план предусматривает выделение 1,4 миллиарда рублей на поддержку легпрома, при этом три четверти внутреннего потребления занимает импорт.

Замминистра экономики РФ в интервью как-то оговорился, что внимание "к моде как части легкой промышленности бывает нечасто". Видимо, по той причине, что швейные предприятия выпускают преимущественно спецодежду, форменную и корпоративную, по заказам. В этом сегменте нет конкуренции, в отличие от сегмента модной одежды, которую покупает население.

В Екатеринбурге ситуация еще сложнее. Наш регион никогда не рассматривался как перспективный с точки зрения развития легпрома, в отличие от Центральной России. С другой стороны, столица Урала входит в число наиболее крупных рынков сбыта, наряду с Москвой, Санкт-Петербургом и Новосибирском. С 2001 года у нас проводятся регулярные дефиле, где представляют свои коллекции отечественные и зарубежные дизайнеры. Здесь создана хорошая школа fashion-дизайна, ориентированная на массовое проектирование одежды.

Но импортозамещение произойдет только при условии создания цельной системы с обязательной поддержкой, контролем и управлением со стороны государства. Субсидировать одни лишь фабрики неэффективно, это не способствует повышению конкурентоспособности производителей. Надо стимулировать и продвижение, и продажи, поднимать престиж отечественных товаров. Ведь цена "раскрученного" платья известного западного дизайнера сопоставима со стоимостью десяти тонн угля, а литр духов в четыре раза дороже тонны нефти. Модная одежда приносит колоссальные прибыли, ведь мода - катализатор рынка, гардероб меняют, не доводя до физического износа, два раза в год. В эпоху глобализации, когда регионы и страны все сильнее конкурируют друг с другом, она позволяет привлечь инвесторов, потребителей и туристов.

Наш регион никогда не рассматривался как перспективный с точки зрения развития легпрома. С другой стороны, столица Урала входит в число наиболее крупных рынков сбыта

В ряде европейских стран (Великобритании, Франции, Италии) индустрия моды получает поддержку через организации, основанные на государственно-частном партнерстве. Социальные институты оказывают нормативно-правовые консультации, организуют показы, недели моды, выставки, круглые столы, лоббируют интересы отрасли. Так, во Франции эту компетенцию имеет Федерация высокой моды, кутюрье и творцов моды, в Англии - Британский совет по вопросам моды. На территории Евросоюза действует Европейский совет по вопросам экспорта модных и текстильных изделий.

В каждой развитой и развивающейся стране проведение недель моды является государственной инициативой, финансируется либо целиком из бюджета, либо частично. К примеру, правительственное финансирование получают все официальные мероприятия такого рода в США, Франции, Италии, Германии.

В Италии в 1950-е для развития fashion-индустрии был создан Флорентийский центр моды. Как результат - экспорт обуви, трикотажа, тканей увеличился на 700, 500 и 3125 процентов соответственно. Итальянцы и сегодня продолжают поддерживать мелкие и средние предприятия. В частности, на программу экспорта в Россию они выделили миллион евро, в том числе на социсследование и выявление предпочтений покупателей в четырех крупных городах, а также на приглашение байеров на международную оптовую ярмарку в Москве. Это принесло хорошие плоды: с января по август 2015 года объем итальянского экспорта в РФ составил 590 миллионов евро, или 42 миллиарда рублей.

В Великобритании с 1998 года индустрия моды включена в состав стратегически важных "13 творческих отраслей". В конце 2010-го она приносила в экономику страны 21 миллиард фунтов стерлингов и обеспечивала занятость 816 тысяч специалистов. Китайский национальный совет по текстилю и одежде выделил 300 миллиардов долларов на поддержку своих производителей. Бельгийское правительство в 1981 году начало реализацию "текстильного плана", направленного на восстановление переживающего упадок производства. Был основан Бельгийский институт текстиля и одежды с бюджетом в 687 миллионов долларов: 456 из них направили на обновление рекламных кампаний, 141 - на маркетинговые исследования. За счет грантов проводились показы коллекций за рубежом. Благодаря этому молодые дизайнеры получили доступ к средствам производства и сумели привлечь к себе внимание на международном уровне, открыли собственные студии. В Дании, Норвегии, Швеции мода стимулируется госструктурами с конца XX века. В этих условиях национальная идентичность и культура все чаще рассматриваются как составляющие экономического развития и получения выгоды.

С моей точки зрения, введение подобной практики в России существенно поддержало бы становление новых предприятий, повысило конкурентоспособность существующих, активировало интеллектуальный потенциал молодых творцов. Сегодня большинство начинающих модельеров вынуждено вкладывать в бизнес собственные ресурсы. Все элементы индустрии моды у нас есть: дизайнеры, бренды, швейные предприятия, СМИ. Но, чтобы они заработали как единая структура, необходима комплексная поддержка со стороны правительства. Того, что сейчас делается - поддержки малого и среднего бизнеса, недостаточно для создания модных империй. Нужно нормативно-правовое регулирование, национальные целевые программы, поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы, формирование госполитики в отношении отрасли. Повышение ее конкурентоспособности и имиджа автоматически повлияет на имидж страны.