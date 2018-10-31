Новости

Интернат академии "Спартака" приостановил работу из-за вирусного гепатита А 20:36
Спортивные каршеринговые Porsche уберут из модельного ряда на время зимы 20:29
Победа в овертайме вывела "Урал" в четвертьфинал Кубка России 20:10
"Автомобилист" на своем льду победил "Йокерит" 19:50
Россия частично снимает запрет на ввоз бразильского мяса 19:49
Лукашенко вновь предложил ввести белорусских миротворцев в Донбасс 19:45
Автомобили проекта "Кортеж" раскупили еще до начала продаж 19:33
Козак: Нефтекомпании будут коллективно отвечать за рост цен на топливо 19:30
Лучшие научно-популярные фильмы покажут в Петербурге 19:30
Молдавия объявит год России в 2020 году 19:27
Дан старт 11-й Белорусской антарктической экспедиции 19:24
Депутаты предложили повысить прожиточный минимум до 25 тысяч рублей 19:18
Под Воронежем 17 тысяч человек остались без воды 19:17
Дмитрий Козак отверг жалобы нефтяников на уровень доходов 19:16
Москвич выставил на продажу болид "Формулы-1" 18:42
Названа причина крушения вертолета владельца "Лестера" 18:42
Лукашенко рассказал о трансграничном поясе стабильности и взаимодействия 18:37
В Ростовской области на трассе перевернулся бензовоз 18:30
В Уфе троих полицейских заподозрили в изнасиловании коллеги 18:25
В Хабаровске загорелся промышленный техникум 18:20
Генпрокуратура Стамбула назвала убийство Хашкаджи спланированным 18:12
В Петербурге выступит "Паганини балалайки" 18:09
XII Красноярская ярмарка книжной культуры пройдет с 1 по 5 ноября 18:08
Матрос "Норда" рассказал, как моряков "опекали" украинские силовики 18:05
Таиланд может легализовать марихуану к концу года 17:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
ВС разъяснил, как вернуть некачественный автомобиль
ВС разъяснил, как вернуть некачественный автомобиль
Как человеку доказать, что он работал, если нет договора
Как человеку доказать, что он работал, если нет договора
31.10.2018 19:29
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

ФАС отменила тарифы

Текст: Светлана Добрынина (Свердловская область)
Российская газета - Неделя - Урал №7709 (246)
Федеральная антимонопольная служба признала завышенными 20 тарифов, установленных региональной энергетической комиссией (РЭК) Свердловской области, и отменила их.

По мнению ревизоров, тарифы, от которых зависит конечная стоимость услуги, завышены в электроэнергетике, теплоснабжении, водоснабжении и водоотведении. Неверные расценки РЭК устанавливала на протяжении двух лет - с 2016-го по 2018 год.

Фото: РИА Новости
Россиян защитят от подорожания ЖКУ

- В представленных документах не отражена экономическая обоснованность расходов по всем статьям затрат, - пояснили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы.

По словам заместителя начальника управления регионального тарифного регулирования ФАС Евгения Киселева, после отмены подобных решений РЭК зачастую происходит снижение тарифов для жителей.

Ждут ли уральцев приятные сюрпризы, непонятно. К сожалению, ознакомиться со списком отмененных тарифов и узнать алгоритм действий ведомства пока не удалось. В пресс-службе РЭК отказались комментировать итоги проверки.

Между тем

По результатам контрольной деятельности специалистов РЭК за третий квартал 2018 года наибольшее количество нарушений (до 80 процентов) выявлено в сфере ЖКХ. Общая сумма штрафов составила 2,1 миллиона рублей.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Регулирование тарифов в ЖКХ
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Президент подписал Концепцию миграционной политики
Россиянин Далалоян завоевал "золото" ЧМ в многоборье
Козак: Нефтекомпании будут коллективно отвечать за рост цен на топливо
Новую ядерную ракету примут на вооружение в 2021 году
Автомобили проекта "Кортеж" раскупили еще до начала продаж