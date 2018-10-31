Федеральная антимонопольная служба признала завышенными 20 тарифов, установленных региональной энергетической комиссией (РЭК) Свердловской области, и отменила их.

По мнению ревизоров, тарифы, от которых зависит конечная стоимость услуги, завышены в электроэнергетике, теплоснабжении, водоснабжении и водоотведении. Неверные расценки РЭК устанавливала на протяжении двух лет - с 2016-го по 2018 год.

- В представленных документах не отражена экономическая обоснованность расходов по всем статьям затрат, - пояснили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы.

По словам заместителя начальника управления регионального тарифного регулирования ФАС Евгения Киселева, после отмены подобных решений РЭК зачастую происходит снижение тарифов для жителей.

Ждут ли уральцев приятные сюрпризы, непонятно. К сожалению, ознакомиться со списком отмененных тарифов и узнать алгоритм действий ведомства пока не удалось. В пресс-службе РЭК отказались комментировать итоги проверки.

Между тем

По результатам контрольной деятельности специалистов РЭК за третий квартал 2018 года наибольшее количество нарушений (до 80 процентов) выявлено в сфере ЖКХ. Общая сумма штрафов составила 2,1 миллиона рублей.