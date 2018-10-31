За два месяца до старта мусорной реформы в Курганской области ее предложили сначала опробовать на одном из сел, чтобы исправить возможные ошибки до массового внедрения. Идея пилотного проекта возникла после того, как в сельских районах подсчитали предварительные расходы на организацию, сбор и вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО). Цифры получились пугающие, а главы муниципалитетов схватились за голову: где взять столько денег?

Скажем, в Юргамышском районе нужно установить 150 контейнерных площадок, каждая обходится в 20 тысяч рублей - в сумме это более четырех миллионов, плюс расходы на сами контейнеры. Варгашинскому району требуется 6,5 миллиона, Кетовскому - 12 миллионов рублей.

В сельских муниципалитетах не смогли даже разобраться, как будет рассчитываться норматив накопления мусора (количество ТКО, которое образуется в результате жизнедеятельности одного человека в течение года). Нормативы устанавливаются в каждом регионе, отдельно для жилых помещений и для учреждений и предприятий. Отметим, что плата за вывоз мусора теперь будет рассчитываться, исходя из количества проживающих или работающих, учащихся, а не площади помещений, как раньше. Получается, всех нас посчитают дважды - дома и на работе.

Но больше всего людей беспокоят тарифы: они еще не утверждены. Региональный департамент госрегулирования, цен и тарифов обещает сделать это не позднее 20 декабря. "Аккурат под Новый год подарочек", - невесело шутят сельские жители. По разным данным, тариф на вывоз ТКО может вырасти в восемь-десять раз. В том же Юргамышском районе сейчас за вывоз мусора из детсадов, школ, домов культуры и других соцучреждений платят примерно 150 тысяч рублей в год, а после реформы сумма может подпрыгнуть до четырех миллионов.

Много вопросов к регоператору - тюменской компании "Рифей". Первым делом он должен заключить договоры на оказание услуг. Но как, собственно, их заключать, если тарифа нет?

- Если до конца года мы не снимем все вопросы, возможен социальный взрыв, - сделал пессимистический прогноз глава аграрного комитета облдумы Владимир Остапенко.

Чтобы этого не допустить, депутаты предложили отработать систему в одном селе, а потом опыт распространить по всей области. Пилотный проект планируют запустить в ноябре, но где конкретно, еще не определились.

Тем временем

По данным мониторинга комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды, Курганская область попала в черный список из 19 регионов, которым грозит мусорный коллапс из-за отсутствия полигонов для утилизации отходов или исчерпанности их емкости, а также резкого подорожания услуги для населения.