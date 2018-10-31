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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Дело ВИП-персон вернули на доследование

Текст: Анатолий Меньшиков (Тюмень)
Российская газета - Неделя - Урал №7709 (246)
Судебная коллегия по уголовным делам Тюменского областного суда отменила решения нижестоящих инстанций по двум резонансным ДТП с гибелью людей и направила дела на доследование. Их фигуранты - спикер гордумы Тюмени (теперь уже бывший) Дмитрий Еремеев и владелец сети магазинов Анатолий Менский.

Оба признаны виновниками аварий. Одна произошла днем в центре Тюмени, другая - ночью в пригороде. Причина столкновений - выезд на встречную полосу. В первом случае Land Rover Менского ударом вынес микроавтобус "Соболь" с проезжей части на площадку с монументом памяти павших в войне. Водитель "Соболя" скончался через сутки, единственный пассажир выжил. Во втором случае управляемый депутатом Land Cruiser на большой скорости столкнулся на федеральной трассе с седаном-иномаркой. Последняя вспыхнула. 23-летний водитель такси "Максим" и его пассажир погибли сразу. Дмитрия Еремеева доставили с травмами в больницу. Спустя некоторое время он сослался на обстоятельства: трасса не освещена, у встречной машины одна фара не горела, что привело к дезориентации.

Выплата компенсации - смягчающее обстоятельство, но, по мнению прокуратуры, не отменяющее факт преступления

Фигуранты уголовных дел выплатили семьям погибших компенсации, исчисляемые в миллионах рублей. Мать таксиста не однажды заявляла, что простила Еремеева, не имеет к нему претензий и считает нападки на него несправедливыми, приравнивает их к "политическим дрязгам". В итоге суд первой инстанции ограничился штрафом в 160 тысяч рублей. Менского же обязали выплатить 150 тысяч. Многие тюменцы не скрывали возмущения вердиктом. Между тем УПК РФ позволяет закрыть уголовное дело, если вред возмещен, сумма устраивает потерпевших и на них не оказывается давление.

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По требованию замгенпрокурора РФ Юрия Пономарева надзорный орган настоял на повторном расследовании. Выплата компенсации - смягчающее обстоятельство, но, по мнению прокуратуры, не отменяющее факт преступления. Помимо того, вызывает недоумение, что бывшего главу Тюмени не лишили водительских прав.

У экс-председателя Думы два основных довода. Во-первых, сразу раскаялся и загладил вину. Во-вторых, в РФ широко распространена практика прекращения уголовного преследования при примирении сторон. Ходатайства родственников погибших коллегию не убедили, как и аргументы Дмитрия Еремеева. Словом, точка не поставлена.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Тюмень
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