Рейтинг Макрона во Франции упал на 10 процентов

За два последних месяца популярность президента Франции Эмманюэля Макрона среди жителей страны снизилась упала на 10 процентов и достигла показателя в 26 процентов, передает ТАСС итоги опроса службы Viavoice.

При этом о "плохом мнении" о деятельности президента заявили 65 процентов респондентов.

Примечательно, что позиции премьер-министра страны Эдуара Филиппа вдвое превышают показатели главы государства - 53 процента.

Но и его показатели в последнее время снизились, что говорит о падении среди избирателей популярности правящей партии.