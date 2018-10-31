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31.10.2018 15:30
Рубрика: Экономика

Рекламу дипломов, курсовых и рефератов "на заказ" запретили

Текст: Надежда Толстоухова

Президент подписал поправки в закон "О рекламе", которые запрещают рекламу услуг по написанию дипломов, курсовых и рефератов на заказ за деньги. Авторы закона надеются, что это поможет сократить число "серых" научных работ, которые студенты по всей стране заказывают у частных лиц и выдают за свои.

Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

С инициативой запретить такую рекламу в апреле этого года выступила Ольга Васильева, на тот момент занимавшая пост министра образования и науки. По ее словам, запрет был необходим, поскольку "использование подобных вещей, позволяющих выдать чужой труд за свою работу, идет вразрез с целеполаганием и смыслом образования как такового".

С 2019 года нелегальную рекламу на улицах заставят удалять за три часа

"Предполагается, что установление на федеральном уровне запрета рекламы оказания услуг по подготовке и написанию работ будет способствовать снижению распространения данных услуг и повышению защищенности результатов интеллектуальной деятельности", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

По оценкам президента Ассоциации интернет-издателей Ивана Засурского, проанализировавшего данные системы "Антиплагиат", в прошлом году каждая третья научная работа была компилятивной, и многие из них делались на заказ.

Экономика Товары и цены Президент Закон "О рекламе"
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