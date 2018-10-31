Рекламу дипломов, курсовых и рефератов "на заказ" запретили

Президент подписал поправки в закон "О рекламе", которые запрещают рекламу услуг по написанию дипломов, курсовых и рефератов на заказ за деньги. Авторы закона надеются, что это поможет сократить число "серых" научных работ, которые студенты по всей стране заказывают у частных лиц и выдают за свои.

С инициативой запретить такую рекламу в апреле этого года выступила Ольга Васильева, на тот момент занимавшая пост министра образования и науки. По ее словам, запрет был необходим, поскольку "использование подобных вещей, позволяющих выдать чужой труд за свою работу, идет вразрез с целеполаганием и смыслом образования как такового".

"Предполагается, что установление на федеральном уровне запрета рекламы оказания услуг по подготовке и написанию работ будет способствовать снижению распространения данных услуг и повышению защищенности результатов интеллектуальной деятельности", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

По оценкам президента Ассоциации интернет-издателей Ивана Засурского, проанализировавшего данные системы "Антиплагиат", в прошлом году каждая третья научная работа была компилятивной, и многие из них делались на заказ.