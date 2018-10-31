РФ и Беларусь проверили совместную программу благоприятной окружающей среды

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды совместно с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси провели проверку хода реализации совместной программы "Развитие системы гидрометеорологической безопасности Союзного государства на 2017-2021 годы". Объем отправки отходов на переработку может быть увеличен Проверка прошла с участием представителей Постоянного Комитета Союзного государства. Основная цель программы - повышение уровня защищенности отраслей экономики и общества от воздействия опасных природных явлений, сохранение благоприятной окружающей среды.

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