Общество
31.10.2018 17:28
Союз. Беларусь-Россия - №860 (40)

РФ и Беларусь проверили совместную программу благоприятной окружающей среды

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды совместно с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси провели проверку хода реализации совместной программы "Развитие системы гидрометеорологической безопасности Союзного государства на 2017-2021 годы".

Фото: depositphotos.com
Объем отправки отходов на переработку может быть увеличен

Проверка прошла с участием представителей Постоянного Комитета Союзного государства.

Основная цель программы - повышение уровня защищенности отраслей экономики и общества от воздействия опасных природных явлений, сохранение благоприятной окружающей среды.

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