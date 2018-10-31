Заповедная территория живет по своим правилам. Сотовой связи нет, электричество под запретом. Для обогрева туристов служат печурки, для приготовления пищи - костер. Потому после трудной дороги с ужином мы припозднились. Сидели, молчали (когда в последний раз видели небо над головой?). Тишина стояла такая, что, казалось, ее можно спугнуть дыханием. Но шорох в кустах вывел из мечтательного забытья...
Враз вспомнили замечание впроброс директора заповедника: "На Басежата сейчас лучше не ходить, не надо - там мишки. Много мишек". Может, конечно, не медведь, а куница смотрела на нас из темноты (их тут много). Но мы ушли в гостевой домик. Не из страха. Чтобы не мешать. Ни зверям, ни людям.
Этот затерянный мир пребывает в хрупком равновесии. И мы, приобщившиеся, должны его беречь.
Почему "Басеги"? Уральское слово "баса" - красота встречается у Мамина-Сибиряка, Бажова, Мельникова-Печерского. "Баская девка" - красивая. "Баская" - железнодорожная станция близ Гремячинска.
А в горах, когда мы утром идем по скалистому склону на вершину Северного Басега, красота особая. Небо пасмурное, обложное. Вершина смотрит холодно и отстраненно. Проводник обращает внимание то на редкий цветок ("краснокнижников" тут немало), то на дерево ("Это уже криволесье..."). Рассказывает про чудом сохраненную здесь таежную экосистему - никогда не подвергавшуюся вырубке. Побывавшие на Басегах по вузовскому обмену студенты из Англии поражались: первичный лес! Древний, девственный, для Европы это что-то невиданное...
Преодолеваем каменную "реку", которая "течет" по склону горы со скоростью 1 миллиметр в год. И вот она, вершина! Небо поднялось и раздвинулось, явив панораму Уральского хребта. На севере синеет силуэт горы Ослянки, за ней - вершина Конжака, внизу слева - Камень Еранина деревня и изгиб реки Усьвы. Там, на востоке - географическая граница Европы и Азии...
Есть ли здесь эхо? Не знаю, не проверяла. Не хотелось нарушать тишину.