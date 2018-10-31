"Басеги" - заповедник в Пермском крае. Три горных вершины Среднего Урала на месте некогда одной, достававшей до неба. Сегодня они всего лишь "околотысячники", особенно разрушен западный склон. Во времена столь древние, что пасует воображение, здесь плескалось Пермское море, огромное, чуть не до Кавказа. До сих пор на горных выработках находят камни с отпечатками фантастического облика существ, населявших морские глубины.

Заповедная территория живет по своим правилам. Сотовой связи нет, электричество под запретом. Для обогрева туристов служат печурки, для приготовления пищи - костер. Потому после трудной дороги с ужином мы припозднились. Сидели, молчали (когда в последний раз видели небо над головой?). Тишина стояла такая, что, казалось, ее можно спугнуть дыханием. Но шорох в кустах вывел из мечтательного забытья...

Враз вспомнили замечание впроброс директора заповедника: "На Басежата сейчас лучше не ходить, не надо - там мишки. Много мишек". Может, конечно, не медведь, а куница смотрела на нас из темноты (их тут много). Но мы ушли в гостевой домик. Не из страха. Чтобы не мешать. Ни зверям, ни людям.

Этот затерянный мир пребывает в хрупком равновесии. И мы, приобщившиеся, должны его беречь.

Почему "Басеги"? Уральское слово "баса" - красота встречается у Мамина-Сибиряка, Бажова, Мельникова-Печерского. "Баская девка" - красивая. "Баская" - железнодорожная станция близ Гремячинска.

А в горах, когда мы утром идем по скалистому склону на вершину Северного Басега, красота особая. Небо пасмурное, обложное. Вершина смотрит холодно и отстраненно. Проводник обращает внимание то на редкий цветок ("краснокнижников" тут немало), то на дерево ("Это уже криволесье..."). Рассказывает про чудом сохраненную здесь таежную экосистему - никогда не подвергавшуюся вырубке. Побывавшие на Басегах по вузовскому обмену студенты из Англии поражались: первичный лес! Древний, девственный, для Европы это что-то невиданное...

Преодолеваем каменную "реку", которая "течет" по склону горы со скоростью 1 миллиметр в год. И вот она, вершина! Небо поднялось и раздвинулось, явив панораму Уральского хребта. На севере синеет силуэт горы Ослянки, за ней - вершина Конжака, внизу слева - Камень Еранина деревня и изгиб реки Усьвы. Там, на востоке - географическая граница Европы и Азии...

Есть ли здесь эхо? Не знаю, не проверяла. Не хотелось нарушать тишину.