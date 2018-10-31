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31.10.2018 12:15
Рубрика: Общество

Роскосмос: "Союз" упал из-за сбоя в датчике разделения ступеней

Текст: Наталия Ячменникова
Причиной аварии ракеты "Союз-ФГ" 11 октября стала нештатная работа датчика, сигнализирующего о разделении первой и второй ступеней носителя. Об этом сообщил исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев, выступая в Институте медико-биологических проблем РАН (ИМБП). По его словам, один из боковых блоков первой ступени носителя не отошел на нужное расстояние и ударил по баку горючего второй ступени. Бак разорвался.

Продолжает работу госкомиссия. Одновременно проводится цикл мероприятий, чтобы обеспечить дальнейшие безопасные полеты. Не исключено, что одной из рекомендаций госкомиссии может стать введение видеоконтроля за сборкой ракет-носителей. Это помогло бы установить момент, когда именно была допущена роковая ошибка.

Фото: Сергей Савостьянов/РИА Новости
Рогозин рассказал, когда экипаж "Союза МС-10" отправится на МКС

Напомним, 11 октября произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести на орбиту космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС. На борту находились россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг. Экипаж остался жив благодаря уникальной системе аварийного спасения на российских кораблях.

Пока, по неофициальным данным, первый запуск ракеты "Союз-ФГ" после аварии запланирован на 16 ноября: это будет старт грузового корабля "Прогресс МС-10" к Международной космической станции.

Между тем

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опросил россиян о том, как они оценивают состояние отечественной космонавтики. В результате, абсолютное большинство соотечественников - 90% считают, что России необходимо участвовать в освоении космоса.
Возбуждено уголовное дело по факту крушения корабля "Союз МС-10"

Информированность россиян о неудачном запуске ракеты "Союз" 11 октября очень высокая - 83% опрошенных заявили, что слышали о случившемся, в том числе 34% ответили социологам, что знают об этом хорошо. Впервые услышали об инциденте только от интервьюеров ВЦИОМ 16% респондентов. При этом 68% наших сограждан считают, что неудачные запуски - обычное и неизбежное явление в космонавтике, в то время как 23% респондентов назвали ситуацию свидетельством провала отечественной космической программы.

Аналогично мнения разделились и по вопросу влияния инцидента на международный престиж нашей страны: 62% уверены, что репутация России не пострадала. Обратное мнение высказали 34% респондентов.

По данным опроса, 53% россиян уверены, что освоение космоса способствует развитию науки и высоких технологий, 46% - обеспечению обороноспособности страны, а 21% - развитию авиакосмической отрасли и созданию рабочих мест. При этом 72% соотечественников полагает, что наша страна сегодня является лидером в освоении космического пространства и укрепляет свои позиции в этой сфере. Мнение об утрате позиций выражает лишь каждый четвертый опрошенный - 23%.

Общество Космос Авария космического корабля "Союз МС-10"
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