Роскосмос: "Союз" упал из-за сбоя в датчике разделения ступеней

Продолжает работу госкомиссия. Одновременно проводится цикл мероприятий, чтобы обеспечить дальнейшие безопасные полеты. Не исключено, что одной из рекомендаций госкомиссии может стать введение видеоконтроля за сборкой ракет-носителей. Это помогло бы установить момент, когда именно была допущена роковая ошибка.
Напомним, 11 октября произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести на орбиту космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС. На борту находились россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг. Экипаж остался жив благодаря уникальной системе аварийного спасения на российских кораблях.
Пока, по неофициальным данным, первый запуск ракеты "Союз-ФГ" после аварии запланирован на 16 ноября: это будет старт грузового корабля "Прогресс МС-10" к Международной космической станции.
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опросил россиян о том, как они оценивают состояние отечественной космонавтики. В результате, абсолютное большинство соотечественников - 90% считают, что России необходимо участвовать в освоении космоса.
Информированность россиян о неудачном запуске ракеты "Союз" 11 октября очень высокая - 83% опрошенных заявили, что слышали о случившемся, в том числе 34% ответили социологам, что знают об этом хорошо. Впервые услышали об инциденте только от интервьюеров ВЦИОМ 16% респондентов. При этом 68% наших сограждан считают, что неудачные запуски - обычное и неизбежное явление в космонавтике, в то время как 23% респондентов назвали ситуацию свидетельством провала отечественной космической программы.
Аналогично мнения разделились и по вопросу влияния инцидента на международный престиж нашей страны: 62% уверены, что репутация России не пострадала. Обратное мнение высказали 34% респондентов.
По данным опроса, 53% россиян уверены, что освоение космоса способствует развитию науки и высоких технологий, 46% - обеспечению обороноспособности страны, а 21% - развитию авиакосмической отрасли и созданию рабочих мест. При этом 72% соотечественников полагает, что наша страна сегодня является лидером в освоении космического пространства и укрепляет свои позиции в этой сфере. Мнение об утрате позиций выражает лишь каждый четвертый опрошенный - 23%.