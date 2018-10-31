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31.10.2018 19:49
Рубрика: Экономика

Россия частично снимает запрет на ввоз бразильского мяса

Текст: Надежда Толстоухова

Россельхознадзор с 1 ноября снимет запрет на импорт говядины и свинины с девяти предприятий из Бразилии, сообщила "РГ" официальный представитель ведомства Юлия Мелано. Год назад эмбарго было введено в связи с тем, что в мясе нашли гормон роста рактопамин, запрещенный в России.

Фото: depositphotos
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"Мы и дальше будем проводить мониторинг этой продукции, чтобы убедиться, что требования, которые предъявляет Россия к такого рода продукции, соблюдаются", - сказала Юлия Мелано в разговоре с корреспондентом "РГ".

По ее мнению, на российский рынок мяса это решение не окажет существенного влияния, поскольку поставлять продукцию в нашу страну вновь начнут только девять бразильских предприятий, в то время как до введения запрета их было в десять раз больше.

До введения запрета Бразилия являлась ключевым поставщиком свинины и говядины в Россию. Ее доля в импорте мяса в нашу страну существенно возросла после введения запрета на ввоз продуктов питания из ряда европейских стран.

Экономика Товары и цены Правительство Минсельхоз Россельхознадзор
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