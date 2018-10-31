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31.10.2018 17:28
Рубрика: Экономика

Россия и Ямайка без виз

Текст: Алена Узбекова
Россия и Ямайка взаимно отменяют визовый режим. "27 ноября 2018 года вступает в силу соглашение между правительством РФ и правительством Ямайки об условиях отказа от визовых формальностей при взаимных поездках граждан РФ и граждан Ямайки, подписанное 27 сентября 2018 года в Нью-Йорке", - говорится в сообщении российского МИД.
Ямайка пока не является для российских туристов массовым аправлением, однако они часто заплывают туда во время круизов. Фото: depositphotos.com Ямайка пока не является для российских туристов массовым аправлением, однако они часто заплывают туда во время круизов. Фото: depositphotos.com
Ямайка пока не является для российских туристов массовым аправлением, однако они часто заплывают туда во время круизов. Фото: depositphotos.com

Граждане двух стран, являющиеся владельцами действительных паспортов, дающих право на пересечение границы, могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и пребывать на территории другого государства без виз до 90 дней в течение одного года, считая с даты их первого въезда.

Фото: depositphotos.com
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"Граждане одного государства, намеревающиеся пребывать или проживать на территории другого государства более 90 дней в течение одного года, считая с даты их первого въезда, либо осуществлять трудовую или иную деятельность, не связанную с бизнесом, культурным обменом, туризмом, частными или образовательными поездками, должны получить визу в дипломатическом представительстве или консульском учреждении этого государства в соответствии с его законодательством", - отметили в МИД.

Сегодня россияне могут посещать без виз 118 стран. В этом году Россия поднялась в мировом рейтинге "силы паспортов" по свободе передвижения с 47-го на 46-е место, сообщило недавно агентство Henley & Partners. "Это говорит о расширении деловых связей, к которым присоединяется и туризм, - рассказал "РГ" вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. - Несмотря на то что Ямайка для нас не массовое направление, россияне заплывают туда во время круизов по Карибскому бассейну. А кто-то едет и на весь отпуск". По словам эксперта, визовые послабления дают хороший результат по росту турпотоков даже на, казалось бы, экзотических направлениях.

Безвизовый режим действует и по многим более известным российским туристам направлениям, таким как Китай, Вьетнам, Египет, Турция, Арабские Эмираты.

Экономика Туризм В мире Северная и Центральная Америка Ямайка Вступают в силу в ноябре 2018 года Отмена визового режима
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