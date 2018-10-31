Россия поднялась на 31 строчку в рейтинге Всемирного банка Doing Business

Россия пока не добилась заветной 20 позиции в рейтинге Всемирного банка Doing Business. Однако цель на ближайшие годы сохраняется, и потенциал для ее достижения есть. Об этом заявил министр экономического развития Максим Орешкин.

В обновленном рейтинге, посвященном условиям ведения бизнеса в разных странах мира, Россия поднялась с 35 на 31 место, лишь немного уступив Испании и обогнав Францию.

"В этом году у России - самая сильная позиция среди стран БРИКС. РФ также опережает половину Европы. Мы находимся в "клубе" стран с хорошим бизнес-климатом", - отметил Орешкин.

Рейтинг Doing Business публикуется ежегодно. Его цель - стимулировать руководство мировых держав к изменению законодательства для упрощения условий ведения бизнеса.

Россия за последний год наиболее заметно продвинулась в таких направлениях, как "Разрешение на строительство", поднявшись со 115 на 48 место. Благодаря реформе, на 45 дней сократилось время получения разрешения, а также его стоимость. Эксперты Всемирного банка отметили также улучшение по треку "Подключение к сетям": стоимость подключения сократилась в 7 раз, срок - на 10 дней. По направлению "Кредитование" Россия поднялась до 22 места благодаря реализованной еще в 2016 году реформе, уточняющей основания для освобождения заложенного имущества от автоматической приостановки или моратория на процедуры обращения взыскания, когда в отношении должника начинается процедура финансового оздоровления и внешнего управления.

Максим Орешкин напомнил, что в 2017-2018 годах наша страна провела большое количество реформ, которые еще не учтены Всемирным банком. А значит, у нее есть потенциал для улучшения места в следующем рейтинге.

Эксперты, однако, отмечают, что рейтинг Doing Business не отражает ситуацию в стране в целом, поскольку оценивает только условия Москвы и Санкт-Петербурга. "В той же строительной отрасли, которая способствовала продвижению России в "общем зачете", сроки по подключению к сетям и получению разрешительной документации могут сильно разниться. На федеральные нормы могут накладываться специфика муниципальных актов", - поясняет сопредседатель "Деловой России" Андрей Назаров.

Что касается перспектив, то, учитывая, что с 1 января НДС вырастет на 2 процента, на налоговую политику в следующем году придется обратить особое внимание и компенсировать изменения за счет прозрачных правил игры, полагает Назаров.

Еще одно направление - урегулирование коммерческих споров. Сегодня, по оценке Всемирного банка, на это в Арбитраже требуется не более 337 дней. Но разбирательства, по мнению Назарова, могли бы занимать намного меньше времени. "Процесс тормозит колоссальная загруженность судей, например, в Москве на одного судью Арбитражного суда приходится 7 новых дел в день. При таком потоке полноценно и главное качественно рассмотреть каждое дело довольно сложно", - поясняет он.

Несмотря на то, что эксперты Всемирного банка отметили усилия России по упрощению процедуры международной торговли за счет перехода на электронную систему таможенного оформления и сокращения сроков автоматического завершения процедур, в рейтинге по этому направлению наша страна продвинулась лишь на одну позицию, переместившись с 100 на 99 строчку. Причина может крыться в методике оценки. Она строится в большей степени на опросе респондентов, а не на данных таможенной службы, что создает отложенный эффект реформы.

"Основная проблема рейтинга в том, что Всемирный банк выбрал очень спорные показатели и критерии оценки, которые применяются к очень разным странам, говорит член генсовета "Деловой России", генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Николай Алексеенко. - Взять ту же трансграничную торговлю. В топ-30 рейтинга по этому направлению входят страны, чьи товары фактически не пересекают таможенную границу. Если нет границ, у бизнеса нет и затрат по этому направлению. И на одном только этом основании некоторые страны выходят на первые позиции. Это не совсем справедливо".