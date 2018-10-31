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31.10.2018 16:02
Рубрика: Экономика

Россия заняла 31 строчку в новом рейтинге Doing Business-2019

Текст: Юлия Кривошапко

В новом рейтинге Всемирного банка Doing Business-2019, посвященном условиям ведения бизнеса в разных странах мира, Россия заняла 31 место, лишь немного уступив Испании и обогнав Францию. За год наша страна поднялась на 4 позиции.

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В числе успехов России эксперты Всемирного банка отметили упрощение процедуры международной торговли за счет развития электронной системы таможенного оформления и сокращения сроков автоматического завершения процедур.

Наилучшие условия по составляющим рейтинга у РФ в простоте подключения предприятий к сетям, в регистрации собственности и обеспечении исполнения контрактов.

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Рейтинг публикуется ежегодно. Его цель - стимулировать руководство мировых держав к изменению законодательства для упрощения условий ведения бизнеса.

В первом рейтинге, опубликованном в 2002 году, Россия занимала 83 позицию из 85 стран. В 2017 году наша страна поднялась на 35 строчку, преодолев за год пять ступенек. Тогда она набрала 75,5 балла, показав лучший результат среди стран БРИКС.

Экономика Бизнес Международные организации Всемирный банк (ВБ)
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