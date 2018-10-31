Россия заняла 31 строчку в новом рейтинге Doing Business-2019

В новом рейтинге Всемирного банка Doing Business-2019, посвященном условиям ведения бизнеса в разных странах мира, Россия заняла 31 место, лишь немного уступив Испании и обогнав Францию. За год наша страна поднялась на 4 позиции.

В числе успехов России эксперты Всемирного банка отметили упрощение процедуры международной торговли за счет развития электронной системы таможенного оформления и сокращения сроков автоматического завершения процедур.

Наилучшие условия по составляющим рейтинга у РФ в простоте подключения предприятий к сетям, в регистрации собственности и обеспечении исполнения контрактов.

Рейтинг публикуется ежегодно. Его цель - стимулировать руководство мировых держав к изменению законодательства для упрощения условий ведения бизнеса.

В первом рейтинге, опубликованном в 2002 году, Россия занимала 83 позицию из 85 стран. В 2017 году наша страна поднялась на 35 строчку, преодолев за год пять ступенек. Тогда она набрала 75,5 балла, показав лучший результат среди стран БРИКС.