Россияне назвали свои самые любимые праздники

День Победы и Новый год оказались самыми любимыми праздниками в России. Как показал опрос ВЦИОМ, эти дни с нетерпением ждут и отмечают 95-96% россиян.

Следующими по популярности, как и ожидалось, стали 8 марта и 23 февраля, причем Международный женский день празднуют больше россиян - 88% и 84% соответственно.

Далее в рейтинге народной любви - Пасха, Рождество, День солидарности трудящихся - 1 мая и День России.

Такие праздники, как День святого Валентина, День космонавтики и грядущий День народного единства, менее популярны в нашей стране.