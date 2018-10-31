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31.10.2018 20:38
Рубрика: Спорт

Россиянин Далалоян завоевал "золото" ЧМ в многоборье

Текст: Илья Трисвятский
Соревнования в личном мужском многоборье на проходящем в столице Катара Дохе чемпионате мира завершились двойным триумфом россиян. Лучший на гимнастическом помосте - Артур Далалоян, "бронза" у его товарища по национальной сборной Никиты Нагорного. Отметим, что наши спортсмены не выигрывали абсолютного индивидуального первенства долгих 19 лет, то есть с 1999 года, когда "золото" взял Николай Крюков.
Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости

Развязка личного турнира в Дохе получилась фантастической. После того, как главные претенденты на медали выступили во всех шести видах программы, оказалось, что у Далалояна и его основного конкурента в борьбе за чемпионство китайца Сяо Жотэна совершенно одинаковая, с точностью до одной тысячной доли, сумма баллов - по 87,598. Такого история мировой спортивной гимнастики на турнирах подобного уровня еще не знала.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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Свое последнее упражнение Артур, лидировавший по итогам пяти видов с крошечным преимуществом, выполнял на перекладине. Он отлично отработал все сложнейшие элементы и под занавес совершил идеальное приземление. Судьи поставили оценку 14,166. Сяо Жотэн через несколько минут получил более высокие баллы (14,233), сравнялся с нашим спортсменом по сумме набранных очков, но по дополнительным показателям, четко прописанным в регламенте, все же проиграл россиянину. А правила действуют такие: при равенстве баллов первичным критерием для распределения мест является оценка за чистоту исполнения в последнем виде программы. Поясним, что вторая составная часть оценки - базовая сложность элементов. У Далалояна "execution" оказался 8,466, а у китайца, сделавшего недоскок на приземлении, - 8,233. Вот эти цифры и решили судьбу чемпионства.

22-летний Далалоян начал заниматься гимнастикой в раннем детстве в Новосибирске, потом его семья перебралась в Москву, где спортсмен оказался в клубе "Динамо". Первые успехи на взрослом уровне к Артуру пришли в 2015 году, когда он стал бронзовым призером чемпионата России в вольных упражнениях.

Через два года Далалоян - уже один из основных гимнастов национальной сборной, на первенстве Европы берет "золото" в опорном прыжке, а в личном многоборье - "серебро". В нынешнем сезоне, то есть минувшим летом, на втором в своей в карьере континентальном чемпионате в шотландском Глазго москвич добился трех золотых наград - в команде, на брусьях и в опорном прыжке. Так что его нынешний триумф в Катаре пусть и кажется приятной сенсацией, но все же объективно вполне закономерен.

Спорт Виды спорта Гимнастика
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