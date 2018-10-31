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Российский рынок заполонили нелегальные сигареты с Ближнего Востока. Около 50 миллиардов рублей потеряет российский бюджет в этом году в виде неполученных акцизов из-за роста нелегальной продажи табачных изделий, сообщили эксперты на площадке Глобального саммита по нелегальной торговле.

Объем нелегальной "табачки" в России стремительно растет. В прошлом году такая продукция занимала 4,6 процента рынка, а в этом - уже почти 8, следует из исследования компании TNS. Ее сотрудники собирали и анализировали выброшенные пачки от сигарет. В итоге получилось, что в России только в этом году было продано около 20 миллиардов нелегальных сигарет.

Треть из них производятся в самой России, в два раза больше ввозится из других стран. "В России выпускается такая продукция без акцизных марок, с поддельными марками либо с настоящими марками, но без уплаты акциза", - рассказывает вице-президент Japan Tobacсo International Россия по корпоративным отношениям и коммуникациям Сергей Головко.

В нелегальном импорте лидируют поставки из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в первую очередь Беларуси и Казахстана, где акцизы на сигареты в 2-3 раза ниже, чем в России. Помимо ЕАЭС быстрее всего растут объемы контрабанды из ОАЭ. В этой ближневосточной стране табачную продукцию на вполне законных основаниях выпускают фабрики в свободной экономической зоне Джебель Али. Но предприятия работают в свободной от регулирования зоне, поэтому неизвестно, из чего и по каким стандартам выпускается их продукция. При этом налогов они не платят, поэтому сигареты стоят дешево. Трейдеры легально отправляют товар из особых экономических зон ОАЭ, но в Россию и государства ЕАЭС сигареты ввозятся под видом сухих строительных смесей, стирального порошка или других товаров и продаются без уплаты акцизов на рынках и в небольших магазинах по цене чуть выше 50 рублей за пачку, то есть в два раза дешевле легальных сигарет.

Фото: REUTERS
Пачки сигарет могут стать одинакового цвета и без логотипа компании

Проблему нужно решать на международном уровне, считают эксперты. Один из способов - выровнять ставки акцизов в странах ЕАЭС. При этом государства должны выработать единую политику. "Если есть цель снизить потребление табачной продукции, то нужно снижать доступность табака и повышать акцизы", - сказал замдиректора департамента финансовых дел Международного валютного фонда Абдельхак Сенхаджи. При этом, предупредил он, простое резкое повышение акцизов приведет к еще большему росту нелегального сектора.

Параллельно нужны административные меры. С 1 марта следующего года в России должна заработать электронная маркировка, которая позволит отслеживать оборот табачной продукции. По мнению участников Всемирного саммита по нелегальной торговле, эту систему важно распространить и на другие страны ЕАЭС. Также потребуется усилить контроль за продажей акцизных марок, которые сегодня может свободно купить практически любая компания. Фирмы-однодневки наклеивают легальные марки на сомнительный продукт и продают его без уплаты акциза, отметил Головко.

Экономика Товары и цены
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