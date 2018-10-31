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31.10.2018,  
11:54
Текст:  Руслан Мельников

Российский "Самарканд" полностью парализует систему управления НАТО

Новейшие комплексы РЭБ "Самарканд" смогут сделать совершенно бесполезной систему управления НАТО.
Фото: Донат Сорокин/ТАСС Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Об этом сообщает телеканал "Звезда" со ссылкой на военного эксперта, директора Музея войск ПВО Юрия Кнутова.

Фото: Ильдус Гилязутдинов / РИА Новости
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"Эти комплексы, конечно, способны полностью парализовать системы управления НАТО", - заявил он в телеэфире. При этом Юрий Кнутов подчеркнул, что "Самарканд", который используется для постановки помех и срыва коммуникаций противника, при минимальных затратах фактически сдержит войска НАТО от проявления агрессии.

Напомним, ранее стало известно, что Россия прикрыла этими новейшими комплексами радиоэлектронной борьбы северо-западный регион.

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