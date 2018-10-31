Российский "Самарканд" полностью парализует систему управления НАТО

Новейшие комплексы РЭБ "Самарканд" смогут сделать совершенно бесполезной систему управления НАТО.

Об этом сообщает телеканал "Звезда" со ссылкой на военного эксперта, директора Музея войск ПВО Юрия Кнутова.

"Эти комплексы, конечно, способны полностью парализовать системы управления НАТО", - заявил он в телеэфире. При этом Юрий Кнутов подчеркнул, что "Самарканд", который используется для постановки помех и срыва коммуникаций противника, при минимальных затратах фактически сдержит войска НАТО от проявления агрессии.

Напомним, ранее стало известно, что Россия прикрыла этими новейшими комплексами радиоэлектронной борьбы северо-западный регион.