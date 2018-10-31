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31.10.2018 20:07
Рубрика: Экономика

Долго запрягаем

Рынок автобусов будет расти, но медленно
Текст: Ирина Фурсова
Российская газета - Спецвыпуск №7708 (245)
На прошедшем в Москве Международном салоне Busworld Russia 2018 эксперты рассмотрели перспективы мирового и российского рынка автобусов на ближайшие десять лет.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

По статистике, приведенной исполнительным директором агентства "Автостат" Сергеем Удаловым в видеоролике, который крутили на открытии форума, сейчас внутренний рынок автобусов превышает 400 тысяч единиц (по некоторым данным, он составляет 438 тысяч), однако почти половина из них уже достигла 15-летнего возраста. Поэтому вряд ли 13-процентный рост продаж в прошлом году и 12-процентный за 9 месяцев нынешнего года вряд ли можно считать хорошим показателем. Обновлять пассажирские машины необходимо более активно, ведь от этого зависит жизнь людей.

По прогнозам экспертов, мировой парк электробусов к 2025 году достигнет 90 тысяч единиц

Впрочем, темпы развития мирового рынка вообще отрицательные, если сравнивать прошлый год с докризисным 2012-м. Однако, по мнению эксперта компании Frost & Sullivan Алексей Волостнова, это явление временное и далее рынок будет расти. Драйверами здесь выступят урбанизация, цифровизация, развитие скоростных автобусных маршрутов (в частности, последнее повысит спрос на автобусы большой вместимости) и другие факторы.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Увеличение числа "Зон пониженных выбросов" стимулирует рост рынка электробусов. В некоторые европейские страны уже сейчас нельзя въехать на транспорте с двигателем ниже Евро-4. И там уже выгоднее использовать электрокары, тем более что стоимость литийионных батарей неуклонно снижается (с 270 долларов за киловатт/час в 2015 году до 130 долларов к 2030 году, согласно "дорожной карте"). Сами аккумуляторы при этом станут долговечнее, то есть будут рассчитаны на большее число зарядок. По прогнозам Frost & Sullivan, мировой парк электробусов к 2025 году вырастет с 52 до 90 тысяч единиц. Здесь, правда, учитываются автобусы и на водородных топливных элементах, и с гибридными движками. Россия к 2025 году сможет достичь уровня рынка 2012-го с поступательным ростом 5-7 процентов в год, объем производства будет колебаться в районе 12-15 тысяч единиц. Драйверами рынка выступят необходимость обновления парков, урбанизация, программы господдержки и осознание гражданами приоритета общественного транспорта над личным. Ограничителями - убыль населения, плохое качество дорог и конкуренция с железнодорожным и авиационным транспортом.

Если же рассматривать структуру парка за девять месяцев нынешнего года, то 78 процентов здесь держат российские марки. А вместе с белорусским МАЗом наша доля составляет уже 82 процента. Среди брендов лидирует ПАЗ с 58 процентами рынка, далее следуют ЛиАЗ (14 процентов) и НефАЗ (6). Львиная доля автобусов дислоцируется в столичном регионе - 9 процентов.

Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Ирина Фурсова
Экономика Транспорт Общественный транспорт
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