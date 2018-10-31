Рынок автобусов будет расти, но медленно

По статистике, приведенной исполнительным директором агентства "Автостат" Сергеем Удаловым в видеоролике, который крутили на открытии форума, сейчас внутренний рынок автобусов превышает 400 тысяч единиц (по некоторым данным, он составляет 438 тысяч), однако почти половина из них уже достигла 15-летнего возраста. Поэтому вряд ли 13-процентный рост продаж в прошлом году и 12-процентный за 9 месяцев нынешнего года вряд ли можно считать хорошим показателем. Обновлять пассажирские машины необходимо более активно, ведь от этого зависит жизнь людей.
Впрочем, темпы развития мирового рынка вообще отрицательные, если сравнивать прошлый год с докризисным 2012-м. Однако, по мнению эксперта компании Frost & Sullivan Алексей Волостнова, это явление временное и далее рынок будет расти. Драйверами здесь выступят урбанизация, цифровизация, развитие скоростных автобусных маршрутов (в частности, последнее повысит спрос на автобусы большой вместимости) и другие факторы.
Увеличение числа "Зон пониженных выбросов" стимулирует рост рынка электробусов. В некоторые европейские страны уже сейчас нельзя въехать на транспорте с двигателем ниже Евро-4. И там уже выгоднее использовать электрокары, тем более что стоимость литийионных батарей неуклонно снижается (с 270 долларов за киловатт/час в 2015 году до 130 долларов к 2030 году, согласно "дорожной карте"). Сами аккумуляторы при этом станут долговечнее, то есть будут рассчитаны на большее число зарядок. По прогнозам Frost & Sullivan, мировой парк электробусов к 2025 году вырастет с 52 до 90 тысяч единиц. Здесь, правда, учитываются автобусы и на водородных топливных элементах, и с гибридными движками. Россия к 2025 году сможет достичь уровня рынка 2012-го с поступательным ростом 5-7 процентов в год, объем производства будет колебаться в районе 12-15 тысяч единиц. Драйверами рынка выступят необходимость обновления парков, урбанизация, программы господдержки и осознание гражданами приоритета общественного транспорта над личным. Ограничителями - убыль населения, плохое качество дорог и конкуренция с железнодорожным и авиационным транспортом.
Если же рассматривать структуру парка за девять месяцев нынешнего года, то 78 процентов здесь держат российские марки. А вместе с белорусским МАЗом наша доля составляет уже 82 процента. Среди брендов лидирует ПАЗ с 58 процентами рынка, далее следуют ЛиАЗ (14 процентов) и НефАЗ (6). Львиная доля автобусов дислоцируется в столичном регионе - 9 процентов.