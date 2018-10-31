С Сильвестра Сталлоне сняли обвинения в домогательствах

Поставлена точка в истории, где неназванная женщина обвинила актера и режиссера Сильвестра Сталлоне в домогательствах.

Как сообщает портал TMZ, прокуратура округа Лос-Анджелес отказалась выдвигать против Сталлоне обвинения - на том основании, что по делу нет свидетелей, достаточных улик и все, что было у обвинения, - это лишь слова предполагаемой потерпевшей.

Кроме того, у дела истек срок давности, предусмотренный калифорнийскими законами.

В итоге дело было закрыто.

Зимой прошлого года полиция города Санта-Моники начала расследование обвинения в сексуальных домогательствах, выдвинутого против Сталлоне женщиной, утверждавшей, что артист принуждал ее к интимной близости в своем офисе в начале девяностых.

Напомним, что это не первое выдвинутое против актера обвинение: осенью того же года экс-поклонница пожаловалась, что Сталлоне и его тогдашний телохранитель Де Лука изнасиловали ее, в том числе - в противоестественной форме, в гостиничном номере в Лас-Вегасе в 1986-м, где актер работал на картине "Изо всех сил". При этом на момент инцидента вероятная жертва была несовершеннолетней - шестнадцатилетней.

Сталлоне все обвинения отвергал.

Ранее обвинения были сняты с Харви Вайнштейна и Кевина Спейси (но потом снова обвинили).