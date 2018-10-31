Сенатор Грэм поддержал отмену права гражданства США по рождению

Американский сенатор Линдси Грэм (республиканец от Южной Каролины) заявил во вторник, что планирует внести на рассмотрение Конгресса законопроект об отмене права получения гражданства для детей нелегальных мигрантов, родившихся на территории страны. Таким образом он намерен поддержать инициативу президента США Дональда Трампа.

"Наконец-то президент желает взяться за эту абсурдную политику предоставления гражданства по праву рождения", - написал Грэм в Twitter. По его словам, нужно положить конец этой практике, которая является "магнитом для нелегальной иммиграции и не соответствует тенденциям развитого мира", цитирует ТАСС.

Ранее в интервью Axios Трамп заявил, что планирует изменить систему выдачи гражданства рожденным на территории США. Глава Белого дома пообещал подписать указ, отменяющий право для детей нелегальных мигрантов получать американское гражданство на основании того, что они родились на территории страны.

Напомним, право на получение гражданства по праву рождения или так называемому праву почвы предоставляется 14-й поправкой к конституции США.