Сергей Катырин: Излишняя фискальная нагрузка отражается на ценах

Число неналоговых платежей в России уже перевалило за полсотни, и российский бизнес тратит на них более триллиона рублей в год. Это в конечном итоге отражается на ценах, уверен президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин. Об этом он сообщил в интервью "Российской газете" на Всероссийском налоговом форуме. Сегодня он продолжает свою двухдневную работу в ТПП РФ.

Сергей Николаевич, есть точная цифра, сколько сейчас в России таких неналоговых платежей?

Сергей Катырин: Их, по разным оценкам, в стране от 50 до 80. Реформирование системы неналоговых платежей - сегодня один из важнейших вопросов. Они не зафиксированы в Налоговом кодексе, но обязательны к уплате.

И обходятся они бизнесу ежегодно в триллион с лишним рублей, что, естественно, перекладывается в конечном итоге на нас с вами: предприниматель в убыток себе работать не может, иначе разорится. Эти дорожные, портовые, "на уборку мусора" и прочие платежи вводят зачастую подзаконными актами и бесконтрольно устанавливают на всех уровнях власти. Сплошная самодеятельность, но за нее приходится платить - сначала бизнесу, а потом, как следствие, и покупателям.

На эту острейшую проблему ТПП РФ обратила внимание власти еще несколько лет назад. При поддержке главы государства начата работа по наведению порядка в неналоговых платежах, но конца ей пока не видно.

Финальная версия законопроекта уже готова?

Сергей Катырин: Да. И даже согласована. Но Минфин пока не внес ее в правительство.

Но неналоговые платежи, согласитесь, все-таки имеют право на существование.

Сергей Катырин: А мы этого не отрицаем. Часть платежей должны войти в Налоговый кодекс, а в отношении остальных необходимо законодательно закрепить общие принципы и порядок установления, введения, изменения и взимания.

Мы убеждены: нужно законодательно ограничить самодеятельность при установлении таких платежей. Например, ввести правило, что они могут устанавливаться только на основании федерального закона и только если законодательный орган на региональном и местном уровне примет решение об их необходимости. При этом в законе должны также содержаться предельные размеры неналоговых платежей в регионе и на муниципальном уровне, а сами они в обязательном порядке - перечислены в открытом общедоступном перечне. Именно так можно навести порядок и остановить бесконтрольное появление неналоговых платежей и их рост.

На форуме также говорили о трудностях при вывозе экспортных товаров. Их-то можно решить оперативно?

Сергей Катырин: Речь шла об администрировании экспортных операций по выпуску груза. Аксиома: экономический рост невозможен без увеличения экспортного потенциала России. Но вот с вывозом товаров на экспорт, действительно, бывают неоправданные сложности, отвращающие многих бизнесменов от работы на этом направлении.

Сегодня российские предприятия-экспортеры, отправляющие товары низкой стоимости (до 1000 евро), имеют право оформлять свои грузы в упрощенной форме, используя транспортные коммерческие и иные документы. На их основе перевозчик, он же одновременно имеет статус и таможенного представителя, оформляет таможенную декларацию в виде реестра.

В одном таком реестре бывают задекларированы многие сотни товаров сотен экспортеров, поэтому выдать копию реестра (то есть копию таможенной декларации) каждому экспортеру невозможно - есть ограничения (коммерческая тайна, защита персональных данных и прочее).

Ваше предложение, что же делать?

Сергей Катырин: Казалось бы, на поверхности лежит простое решение: просто сделать выписку из реестра с указанием товара отдельно взятого экспортера (замечу, на практике некоторые таможни такие выписки заверяют, а налоговые инспекции их принимают).

Но… Прямое толкование норм Налогового кодекса сегодня следующее: использование выписки вместо копии декларации не допускается. Таможенные органы могут отказаться заверять выписку, налоговые органы - не принять такой документ, а это лишает экспортера права на применение нулевой ставки НДС. Кроме того, и сам порядок администрирования реестра достаточно сложен: для заверения таможенной декларации нужно обращаться в два таможенных органа.

Мы считаем, что надо просто узаконить получение выписки из реестра и дать экспортерам право заверять его только в том таможенном органе, который и принял этот реестр. Минфин с нами согласился. Надеемся, налоговики наше предложение тоже поддержат.

А что за история с "добровольным" НДС?

Сергей Катырин: Палата предлагает дать малому бизнесу, применяющему упрощенную систему налогообложения, право становиться плательщиками налога на добавленную стоимость в добровольном порядке. Пусть предприниматели сами выбирают себе наиболее подходящий режим налогообложения.

Это, например, позволит им встраиваться в производственные цепочки с крупным бизнесом, которому нужны только контрагенты-плательщики НДС.

Вроде бы здесь ничего сложного, и вопрос, я уверен, будет решен, но продвигать его приходится энергично.

Таких вопросов и вопросиков не один, не два, а много. Пока что много. Налоговый форум, как всегда, свои предложения передаст власти, и мы - ТПП, бизнес - будем добиваться их решения. А через год, на очередном налоговом форуме, проверим, что удалось, а что нет. Мы должны уметь договариваться об устраивающей всех "золотой середине", когда и государство довольно, и бизнес цел, и цены из-за роста фискальной нагрузки не летят в магазинах к небесам.

Справка "РГ"



Всероссийский налоговый форум проходит в Москве на Ильинке, в ТПП РФ, уже в четырнадцатый раз.



На нем предприниматели и власть выясняют "налоговые" отношения. Бизнес узнает, что налоговики ему готовят, а власть - что же на самом деле бизнес думает о состоянии налоговой системы страны, с чем он согласен, а что ему не нравится. В этом году форум собрал 1,5 тысячи участников.