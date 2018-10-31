Сергей Кириенко рассказал о рекорде на конкурсе президентских грантов

Более 2 тысяч некоммерческих организаций могут стать победителями второго конкурса президентских грантов. Об этом в среду на заседании координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов на развитие гражданского общества сообщил его председатель, первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Как пояснил представитель Кремля, предварительно в число победителей вошли 2022 организаций с общим запросом на 4 миллиарда 690 миллионов рублей, при том, что грантовый фонд составляет 4,5 миллиарда рублей.

"Но мы можем недостающие средства закрыть на экономии административных расходов и направить их на покрытие дополнительных заявок”, - пояснил представитель Кремля. Кириенко подчеркнул, что решение о дополнительном финансировании будет принято, если эксперты посчитают, что такое финансирование необходимо.

Кремлевский чиновник также отметил, что второй конкурс президентских грантов поставил новый рекорд. Некоммерческие организации из всех регионов России представили на конкурс почти 10 тысяч проектов. "Это рекорд за всю историю выдачи президентских грантов с 2006 года”, - сообщил Кириенко. "Суммарно на два конкурса этого года подано 19 тысяч проектов, в прошлом году было 16 тысяч проектов", - пояснил он.