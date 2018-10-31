Серхио Рамос лайкнул пост с критикой в адрес "Реала"

Защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос поставил "лайк" в Instagram под постом одного из фанатов команды. В записи критике подвергаются почти все игроки.

Недовольный разгромным поражением "бланкос" в "Эль-класико" (1:5), фанат написал обращение к команде со своим "анализом" прошедшей игры.

- С нас довольно. Что это было, что?! Вы забыли, футболка какого клуба на ваших плечах? Забыли? - эмоционально начинается пост.

Далее следует полный разнос состава. Досталось и приобретенному в августе нынешнего года вратарю Тибо Куртуа, и победителю чемпионата мира в составе сборной Франции Рафаэлю Варану.

- Почему Куртуа стоит в наших воротах? Он вообще в курсе, что он голкипер? Он бесполезен. Варан не знает, что делать, после того как стал чемпионом мира, - пишет раздосадованный болельщик.

Меньше всех достается защитнику Марсело, который забил "Барселоне" единственный мяч на 50-й минуте, и самому капитану, оценившему пост, хотя и их проколы отмечаются.

- Единственные, кто хоть что-то делал - это Марсело и Рамос, хотя и они ошибались в защите, - обращает внимание фанат. - Вся эта ситуация сложилась из-за того, что футболисты играют без мотивации, без желания побеждать. Они просто бегают по полю непонятно зачем.

Неудивительно, что капитан "королевского клуба" оценил высказывание болельщика. Проходя через смешанную зону после разгромного матча, он не скрывал своего недовольства результатом. Его слова о том, что проигрыш - это плохая ситуация для команды, которая в ключевой игре не смогла достойно среагировать, чтобы хотя бы сыграть вничью, лишь подтверждают предположения о несыгранности и непонимании игроками своих позиций.

И здесь еще острее встает вопрос о выборе подходящего тренера. Сейчас "Реал" в сложной ситуации. Хулен Лопетеги после неудачи в "класико" был уволен, и основным кандидатом на роль наставника называли Антонио Конте - тренера с тяжелой рукой, который мог бы наладить игру команды. Однако сегодня стало известно, что Конте отказался возглавить "Реал".

"Королевский клуб" не смог прийти к договоренности с итальянским специалистом, поскольку тот посчитал, что работа в стане "бланкос" ему не подходит", - сообщается на портале SkySport. Итальянец решил продлить свой перерыв до лета.

Причин для такого решения может быть несколько. И первая из них - возможный холодный прием игроков. После матча Рамосу задали вопрос касательно отношения к потенциальному назначению итальянца. Ответ прозвучал тревожно.

- Уважение зарабатывается, а не идет в комплекте. Ни имя, ни другие заслуги. Мы выиграли все с тренерами, которых вы уже знаете. В конце концов, управление игроками важнее технических знаний тренера, - заявил Рамос.

Были и другие разногласия с Конте, который строил далеко идущие планы и хотел долгосрочный контракт. Однако президент клуба Флорентино Перес не был уверен, что тактика итальянца подойдет "Реалу", и не был готов согласиться с требованиями специалиста.

А времени на поиски подходящего наставника остается не так уж много. Пока что исполняющим обязанности главного тренера назначен Сантьяго Солари. Но, по регламенту испанской Примеры, в статусе и.о. тренировать можно не дольше 15 дней. Следовательно, вопросы с командой и претендентами надо решать уже в ближайшие дни.

Сегодня "Реал" сыграет первую игру под руководством Солари. Матч с "Мелильей" в рамках 1/16 Кубка Испании состоится в 21:30 по московскому времени. "Бланкос" будут играть на выезде.

Кстати

Не так давно футболисты московского "Спартака" Денис Глушаков и Андрей Ещенко неосторожно одобрили в Instagram пост актера Дмитрия Назарова, раскритиковавшего теперь уже бывшего главного тренера команды Массимо Карреру. Игроков тогда сослали в дубль и вернули в основу лишь после того, как Каррера был уволен. Впрочем, вряд ли подобные санкции будут применены к капитану "Реала".