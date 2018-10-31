СМИ: Неймару может грозить до шести лет лишения свободы

Бразильскому форварду Неймару, выступающему за "ПСЖ", может грозить до шести лет лишения свободы. Это связано с перепроверкой его перехода из "Сантоса" в "Барселону".

Затянувшееся разбирательство о том, кто кому должен денег, в итоге привело стороны в испанскую палату по уголовным делам. В прошлом году Неймар уже вызывался в суд по делу о мошенничестве при оформлении трансфера. Сейчас решение будет приниматься при участи трех судей, что в испанской правовой системе означает возможность более сурового приговора. Однако, с другой стороны, переход в следующую палату испанского суда может отсрочить рассмотрение самого дела.

При этом испанское издание Lavanguardia сообщает, что у прокуратуры есть доступ к постановлению, исходя из которого признание Неймара виновным может привести к тюремному заключению сроком от четырех до шести лет.

Само расследование длится с 2014 года. На данный момент бразильская инвестиционная компания DIS утверждает, что не получила от "Барселоны" полной суммы по сделке. Пошлина, заплаченная "сине-гранатовыми" за подписание была сокращена на 40 %. Часть прав на Неймара принадлежала DIS, трансфер был оформлен за 57,1 миллиона евро. Но позже президент "Барсы" Хосеп Мария Бартомеу назвал фактически заплаченную сумму, которая составила 86,2 млн евро.