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31.10.2018 17:50
Рубрика: Спорт

СМИ: Неймару может грозить до шести лет лишения свободы

Текст: Виктория Сорокина

Бразильскому форварду Неймару, выступающему за "ПСЖ", может грозить до шести лет лишения свободы. Это связано с перепроверкой его перехода из "Сантоса" в "Барселону".

Фото: Анна Фиаловская/РИА Новости
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Затянувшееся разбирательство о том, кто кому должен денег, в итоге привело стороны в испанскую палату по уголовным делам. В прошлом году Неймар уже вызывался в суд по делу о мошенничестве при оформлении трансфера. Сейчас решение будет приниматься при участи трех судей, что в испанской правовой системе означает возможность более сурового приговора. Однако, с другой стороны, переход в следующую палату испанского суда может отсрочить рассмотрение самого дела.

При этом испанское издание Lavanguardia сообщает, что у прокуратуры есть доступ к постановлению, исходя из которого признание Неймара виновным может привести к тюремному заключению сроком от четырех до шести лет.

Само расследование длится с 2014 года. На данный момент бразильская инвестиционная компания DIS утверждает, что не получила от "Барселоны" полной суммы по сделке. Пошлина, заплаченная "сине-гранатовыми" за подписание была сокращена на 40 %. Часть прав на Неймара принадлежала DIS, трансфер был оформлен за 57,1 миллиона евро. Но позже президент "Барсы" Хосеп Мария Бартомеу назвал фактически заплаченную сумму, которая составила 86,2 млн евро.

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