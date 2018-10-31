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Рубрика: В мире

Список обвинений питтсбургскому стрелку дополнился новыми пунктами

В Питтсбурге прокурор добавил ряд новых обвинений в адрес Роберта Боуэрса, устроившего на прошлой неделе бойню в городской синагоге. Теперь полный список включает 44 пункта против 29, которые были выдвинуты ранее, передает ТАСС.

Фото: AP Photo/Gene J. Puskar
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Присяжные подтвердили достаточность имеющихся улик против Боуэрса, и теперь, если он будет признан виновным по итогам слушания, ему может грозить смертная казнь или пожизненное заключение без права досрочного освобождения.

Напомним, что трагедия произошла 27 октября: вооруженный автоматическим оружием Боуэрс устроил стрельбу в синагоге, в результате чего погибли 11 человек и еще пятеро получили ранения.

В мире США Массовые убийства в США
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