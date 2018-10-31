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31.10.2018 20:20
Рубрика: Происшествия

Обещали вернуть к жизни

Спортсменка просит возврата денег за неудачное лечение
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск №7708 (245)
Спортсменка Мария Комиссарова, получившая серьезную травму на Олимпийский играх в Сочи, просит суд вернуть деньги за лечение, не принесшее результатов.

Именно такой иск отправила фристайлистка в Невский районный суд Петербурга. Спортсменка после игр взяла фамилию мужа - Чаадаева.

Ответчиком в иске значится Научно-исследовательский институт физической реабилитации и новых реабилитационных технологий. Клиника института расположена в испанском городе Марбелье. Там Чаадаева два года после паралича пыталась восстановиться. Третьим лицом выступает благотворительный фонд, который собирал пожертвования для спортсменки.

По словам адвоката, все попытки миром договориться с клиникой не увенчались успехом. В клинике не сочли возможным даже формально ответить на письмо своей бывшей пациентки

Судя по иску, парализованная Мария Комиссарова хочет взыскать с реабилитационной клиники, где ей обещали полное восстановление, 51 миллион рублей. Об этом сообщила адвокат спортсменки.

Говорят, что это будет первый в России спор, связанный с оказанием медицинских услуг и нарушением прав потребителя с привлечением судебного инвестирования.

Судебное инвестирование - это механизм, при котором третья сторона покрывает судебные расходы на проведение судебных разбирательств, и если дело выиграно, спонсор получает согласованный процент от выигранной суммы. Если проиграно, то инвестору не возвращаются вложенные деньги.

После травмы врачи диагностировали у фристайлистки паралич нижних конечностей "без возможности восстановления двигательных функций". Такой страшный диагноз подтвердили и российские специалисты, и медики клиники экстренной хирургии в Германии. Но пострадавшие всегда верят в чудо. Руководитель НИИ, он же доктор медицинских наук, пообещал, что женщина снова сможет ходить.

Фото: www.youtube.com
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Специально для спортсменки разработали восстановительную программу. В детали спортсменку не посвятили. Первый год реабилитация не дала результатов, и тогда руководитель продлил ее еще на год. Но и после продления результатов не было. Теперь, по словам защиты, их клиентка поняла, что получила сверхдорогой фитнес за 50 миллионов рублей.

- За два года занятий доктор ни разу не проводил обследований, не отправлял меня для контроля состояния здоровья в другие клиники и выводы о прогрессе восстановительного лечения делал на основе визуального осмотра. Обследование в неврологической клинике в Испании в феврале 2016 года показало, что никаких улучшений по сравнению с 2014 годом не произошло. Я поняла, что в течение двух лет платила больше 2 миллионов рублей в месяц за занятия в тренажерном зале, - объяснила иск Чаадаева.

Огромную сумму, потраченную на реабилитацию, по мнению истицы, необходимо вернуть, так как ей требуется уход и поддерживающая терапия длиной в жизнь. По словам адвоката, в суд они пошли, так как попытки миром договориться с клиникой провалились. Там не сочли возможным даже формально ответить своей бывшей пациентке.

Кроме 51 миллиона истица просит пять за моральный ущерб.

Происшествия Правосудие Суд Спорт Спортивная жизнь Спортсмены
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