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31.10.2018 17:59
Рубрика: В мире

Таиланд может легализовать марихуану к концу года

Текст: Константин Волков

Комитет общественного здравоохранения Национальной законодательной ассамблеи Таиланда может уже к концу нынешнего года внести поправки в законодательство, позволяющие легализовать выращивание марихуаны в медицинских исследовательских целях. Об этом сообщает газета Bangkok Post.

В Канаде начали штрафовать за употребление марихуаны

Также может быть легализовано выращивание для этих же целей кратома - издавна употребляемого в Юго-Восточной Азии стимулятора.

Ранее был проведен онлайн-опрос, в ходе которого из 16 431 респондента более 99 процентов поддержали легализацию.

Тайские власти рассчитывают всерьез изучить целебные свойства этих растений.

В мире Юго-Восточная Азия Таиланд
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