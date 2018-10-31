Таиланд может легализовать марихуану к концу года

Комитет общественного здравоохранения Национальной законодательной ассамблеи Таиланда может уже к концу нынешнего года внести поправки в законодательство, позволяющие легализовать выращивание марихуаны в медицинских исследовательских целях. Об этом сообщает газета Bangkok Post.

Также может быть легализовано выращивание для этих же целей кратома - издавна употребляемого в Юго-Восточной Азии стимулятора.

Ранее был проведен онлайн-опрос, в ходе которого из 16 431 респондента более 99 процентов поддержали легализацию.

Тайские власти рассчитывают всерьез изучить целебные свойства этих растений.