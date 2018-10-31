Новости

Челябинские врачи вернули зрение модели, у которой вытек глаз 18:54
Две трети новой военной техники Германии признали непригодными 16:47
"Яндекс", Mail.ru Group и Rambler подпишут антипиратский меморандум 16:46
На Кубани экс-полицейского осудят за продажу "красивых" номеров" 16:45
В Татарстане арестовали предполагаемых участников "ИГ" 16:41
Косачев рассказал о грядущих изменениях миграционного законодательства 16:41
В Москве пенсионерам подняли прожиточный минимум 16:20
В Минске стартовала Мюнхенская конференция по безопасности 16:13
Завершилась реконструкция парка 850-летия Москвы 16:08
Путин приедет на Всемирный русский народный собор 16:06
Россия заняла 31 строчку в новом рейтинге Doing Business-2019 16:02
На Ямале участковый осужден за смерть задержанного от переохлаждения 16:01
Владимир Путин встретится с немецкими бизнесменами 16:01
Nissan озвучил комплектации нового X-Trail для России 16:00
СК проверит связь подорвавшего здание ФСБ с запрещенными организациями 15:53
В Роспотребнадзоре рассказали, какую "незамерзайку" не стоит покупать 15:50
В Оренбуржье шестерых военных и полицейского осудили за мошенничество 15:47
Телеканалы начали маркировать аналоговый эфир буквой "А" 15:45
Актриса описала, как именно ее домогался 67-летний "капитан Барбосса" 15:42
Австрия отказалась подписывать Всемирный пакт о миграции 15:40
Касаткина проиграла на "Элит Трофи" в Китае 15:35
Минобороны: Боевики планируют провокацию с хлором в провинции Алеппо 15:23
Детский омбудсмен Архангельска проведет свое расследование взрыва 15:20
ФИФА обсудит с Катаром увеличение числа участников ЧМ-2022 15:15
В Курске суд арестовал обвиняемого в убийстве мальчика 15:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
ВС разъяснил, как вернуть некачественный автомобиль
ВС разъяснил, как вернуть некачественный автомобиль
Как человеку доказать, что он работал, если нет договора
Как человеку доказать, что он работал, если нет договора
31.10.2018 15:45
Рубрика: Культура

Телеканалы начали маркировать аналоговый эфир буквой "А"

Текст: Татьяна Шадрина

В Минкомсвязи напомнили о том, что Россия переходит с аналогового на цифровое вещание уже в начале 2019 года. Сейчас практически по всей стране есть цифровой телесигнал. Но пока аналоговый сигнал тоже транслируют. Однако после новогодних каникул вместо изображения на экране те, кто смотрит старый аналоговый телевизор, могут увидеть только помехи. Им нужно купить приставку, либо новый телевизор, который поддерживает формат цифрового эфирного вещания DVB-Т2. Такие рекомендации дают в ведомстве в связи с переходом в стране на цифровое эфирное телевещание.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
В Минкомсвязи предложили вернуть в СМИ рекламу крепкого алкоголя

Время подготовиться было, весной этого года еще раз было сказано, что федеральные телеканалы не станут вещать в аналоговом формате, отмечал ранее замглавы Минкомсвязи Алексей Волин. В цифровом формате можно будет смотреть 20 каналов, слушать три радиоканала.

Некоторые телеканалы начали помогать телезрителям определять, какой сигнал ловит их телевизор. Если телевизор поддерживает только аналоговый формат, то на экране телевизора рядом с логотипом телекомпании появляется буква "А". "Необходимо проверить, есть ли у вас буква "А" на экране телевизора. Если есть, то надо срочно разобраться со своим оборудованием и подключиться к "цифре". Это надо проверить, в том числе, и у своих пожилых родственников, и если они видят букву "А" на экране, то помочь им и к Новому году подарить им цифру", - сказала РИА Новости директор департамента госполитики в области СМИ Минкомсвязи Екатерина Ларина.

Культура Кино и ТВ Экономика Отрасли Связь Правительство Минкомсвязи
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин пообещал соотечественникам за рубежом защиту и поддержку
Суд снял арест со счета Улюкаева для взыскания с него штрафа
Песков рассказал о защите российских компаний от санкций
Нефтяников предупредили о сроках введения заградительных пошлин
Вузы РФ возглавили рейтинг университетов Восточной Европы и Азии