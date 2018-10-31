Телеканалы начали маркировать аналоговый эфир буквой "А"

В Минкомсвязи напомнили о том, что Россия переходит с аналогового на цифровое вещание уже в начале 2019 года. Сейчас практически по всей стране есть цифровой телесигнал. Но пока аналоговый сигнал тоже транслируют. Однако после новогодних каникул вместо изображения на экране те, кто смотрит старый аналоговый телевизор, могут увидеть только помехи. Им нужно купить приставку, либо новый телевизор, который поддерживает формат цифрового эфирного вещания DVB-Т2. Такие рекомендации дают в ведомстве в связи с переходом в стране на цифровое эфирное телевещание.

Время подготовиться было, весной этого года еще раз было сказано, что федеральные телеканалы не станут вещать в аналоговом формате, отмечал ранее замглавы Минкомсвязи Алексей Волин. В цифровом формате можно будет смотреть 20 каналов, слушать три радиоканала.

Некоторые телеканалы начали помогать телезрителям определять, какой сигнал ловит их телевизор. Если телевизор поддерживает только аналоговый формат, то на экране телевизора рядом с логотипом телекомпании появляется буква "А". "Необходимо проверить, есть ли у вас буква "А" на экране телевизора. Если есть, то надо срочно разобраться со своим оборудованием и подключиться к "цифре". Это надо проверить, в том числе, и у своих пожилых родственников, и если они видят букву "А" на экране, то помочь им и к Новому году подарить им цифру", - сказала РИА Новости директор департамента госполитики в области СМИ Минкомсвязи Екатерина Ларина.