Три очка Кучерова помогли "Тампе" разгромить "Нью-Джерси"

В Национальной хоккейной лиге состоялись очередные матчи регулярного чемпионата. Самая результативная игра прошла в Тампе, где местные "молнии" уверенно победили "Нью-Джерси" 8:3. Одним из героев в составе хозяев стал российский форвард Никита Кучеров.

Начало игры сложилось для "Тампы" не лучшим образом - к шестой минуте они уже проигрывали 0:2 после голов Майлза Вуда и Трэвиса Зейджака. Однако еще до первого перерыва хозяева сравняли счет благодаря дублю Брэйдена Коберна. А во втором периоде "лайтнинг" уже доминировали на льду.

Во второй 20-минутке зрители увидели четыре заброшенные шайбы, и авторами трех из них стали игроки "Тампы". В том числе, один гол за свой счет записал Кучеров, он также ассистировал Стивену Стэмкосу. Гости сумели ответить лишь голом Кайла Палмьери.

Теоретически, уступая 3:5, игроки "Нью-Джерси" еще могли переломить ход встречи. Но они оказались деморализованы тремя пропущенными голами подряд и в заключительном периоде вновь "вынимали". С 44-й по 46-ю минуту "молнии" забросили еще трижды, одна из шайб также была записана на Кучерова. Таким образом, был установлен окончательный счет - 8:3.

После этого матча Никита вышел на чистое четвертое место по голам в истории клуба. В ворота "дьяволов" он забросил свои 151-ю и 152-ю шайбу за "Тампу". Впрочем, до топ-3 ему еще далеко - третье место занимает Стэмкос, на счету которого 350 голов. А возглавляет список Венсан Лекавалье, в составе "молний" 383 раза поражавший чужие ворота.

Из других матчей стоит отметить встречу "Питтсбурга" и "Айлендерс". "Пингвины" на своем льду уступили 3:6, однако российский форвард команды Евгений Малкин забросил одну из шайб и набрал, таким образом, очки в восьмом матче подряд. На данный момент на его счету 19 (6+13) очков в нынешнем сезоне, и он идет на втором месте в гонке бомбардиров, уступая два балла форварду "Колорадо" Микко Рантанену.

Также стоит обратить внимание на выездную победу "Филадельфии" в Анахайме. "Летчики" взяли верх над "утками" со счетом 3:2, автором одной из шайб в составе гостей стал россиянин Иван Проворов - этот гол стал для него первым в сезоне.